煮場爭霸｜黃亞保被安德尊發掘變名廚　曾住禁閉營靠煉奶餅乾維生

由兩位中西界名廚黃亞保（保哥）和張錦祥（Ricky）主持的全新烹飪節目《煮場爭霸》每集會找來嘉賓提供一個食材，兩位主持用同一種食材分別以中餐及西餐烹調出菜餚，決一勝負。節目播出後，被網民大讚有新意。其實每個名廚背後都必定蘊藏不少汗水和艱苦的故事，當然保哥亦不例外。

《煮場爭霸》每集都會用中西菜來決一勝負。（葉志明攝）

現年39歲的保哥是越南華僑，他6歲時曾跟隨父母由越南偷渡來港，之後在禁閉營足足住了6年。保哥接受《香港01》訪問時講道：「呢6年都算係我人生中最黑暗同最難捱嘅日子，記得當時喺大鴉洲，冇飯食，每日只係靠煉奶同餅乾維生，又會同爸爸上山砍柴同執啲樹皮嚟煲涼茶飲，但都感恩呢個地方令我成熟同自立。」

保哥得39歲相當年輕！（FB/@黃亞保 Chef Paul）

他亦因父親曾到內地開小菜館，從小立志當大廚或是酒家老闆：「初初我咩都唔識，仲試過用豉酒煲湯，煲出嚟成陣酸味。之後爸爸就教我食材上嘅知識，好記得佢講過『一個廚師叻唔叻唔緊要，但要對所有手頭上的食材熟悉。』之後好似啟發咗我，之後對一條節瓜都玩到好熟，學識點樣變通，令我之後參加比賽都有成績。」

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保哥曾修讀歷時12年的中華廚藝學院多個專業廚藝課程，更曾先後去過深海軒會所、怡東酒店和八月花點心中菜館學廚，後又轉到君滙港會所餐廳晉升總廚。之後，在2012與同學合股開設了雲來軒：「初初日均生意額得5、6千蚊，正常一間酒樓都要有5、6萬先得，但慢慢開始研發啲創意菜式就開始好轉。當時，大王（安德尊）嚟食嘢，問我有冇興趣上《都是閒情》，都算係我嘅伯樂。而另一位伯樂就係三姐（蕭秀香），有次佢唔得閒，問我可唔可以頂佢上「上門教煮餸」，之後就多咗好多機會同賞識。」

大王係伯樂！（FB/@黃亞保 Chef Paul）

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雖然去年二月在疫情爆發初期，保哥無奈把一手創下的雲來軒（每月營業額曾達過百萬元）結業，但他的自家品牌「保哥陳皮」和方便即食餸包生意亦不俗，平均月入6位數，更被稱「陳皮達人」。保哥同時亦希望疫情過去，希望雲來軒能夠東山再起。

「陳皮達人」（FB/@黃亞保 Chef Paul）

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+ 7 + 7 + 7

至於節目，保哥亦坦言每集都要絞盡腦汁：「每個菜式都係自己諗，仲要諗埋Ricky會整啲咩先可以贏到佢，真係好認真去比賽。而且做主持都係第一次，記稿真係好辛苦，好緊張，但我哋都合作得好開心，希望節目反應好可以有第二輯。」

睇到觀眾流晒口水！（FB/@黃亞保 Chef Paul）

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