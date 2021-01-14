堅離地愛堅離地｜上女僕Café攞靈感　方紹聰：一定係睇上圍同對腳

無綫劇集《堅離地愛堅離地》以創新科技行業為背景，講述人與人之間的溝通，除了主角張振朗之外，劇中飾演三位「宅男」何遠東、唐嘉麟以及方紹聰尤為出位，其中方紹聰飾演「Rico」更被網民激讚演得有「宅男」精髓。對此，方紹聰（奶仔）接受《香港01》訪問時表示，一切歸功於男主角張振朗。

張振朗、方紹聰、唐嘉麟以及何遠東在《堅離地愛堅離地》中飾演「宅男」。（網上圖片）

方紹聰說：「呢套劇大家做得咁開心，咁奔放，真係要好多謝張振朗呢個我好敬重嘅男演員，因為佢第一次做男主角嗰時都有氣量咁話：『你哋放盡做啦，唔好驚搶我光芒，你哋做得好，套劇先會好，我先會好。』」

方紹聰個角色「Rico」好出位。（電視截圖）（電視截圖）

劇中角色藍本是TVB臨時演員

他又透露，「譚為剛」一角的藍本其實是來自工作上接觸過的人：「我哋公司臨時演員入面有好多唔同類別嘅人，我留意到當中一啲年輕人嘅動作好有趣，之後再發展，其中一個臨時演員「比達」直頭係藍本，如果我呢個角色得獎，我一定會多謝佢。」

方紹聰表示「Rico」的角色藍本來自於圖中這位叫「比達」（化名）的臨時演員。（受訪者提供）

上女僕Café攞參考材料 TVB女星粉絲都要留意

除了以臨時演員「比達」做角色藍本外，方紹聰參考出席TVB活動的粉絲。他說：「雖然話以前都有睇過高登同連登，但係某一啲文化都要接觸，所以我突登上去女僕Café感受下香港宅男蒲開嘅地方係點，同埋我哋去活動都有一啲Fans等啲女artists，我會觀察佢哋，所以劇入面其中一句對白，我會行埋去問：『Kiko可唔可以影張單人照。』而唔係要求影合照。」

方紹聰認為「毒男」是一班熱愛自己喜好的人，只不過是被大眾誤解了。（電視截圖）

方紹聰：我真係欣賞緊個對手

有觀眾形容「毒男」Rico比較似變態，他解釋：「劇入面幾位宅男都有唔同喜好，我個角色就係鍾意日本初音一類嘅二次元女仔。我覺得睇嗰啲就一定係睇上圍同對腳，大家點解會覺得個角色變態？因為我真係好專注去欣賞緊個對手畀我嘅嘢。既然對手係一個靚女僕，咁梗係要欣賞佢，可能大家會覺得呢個欣賞太過極端，做呢個角色，一定要真心熱愛相信自己嘅喜好。」

劇集《白色強人》中，方紹聰飾演精神病患者，這一幕令人印象深刻。（電視截圖）

大眾誤解「毒男」：你唔了解佢玩緊咩

談到扮「毒男」的要點，他就有感而發的說：「我覺得呢個世界冇『毒男』，或者全部人都應該係毒L。你覺得佢係『毒男』，只係你唔了解佢玩緊咩，唔識車、唔識手袋嘅人都會覺得成班玩Benz、法拉利、哈利，或者鍾意手袋嘅人係『毒男』。呢個社會標籤咗玩高達玩玩具嘅人係『毒男』，其實係錯嘅，所以呢個世界係冇『毒男』，一係就大家都係『毒男』。」

方紹聰扮「宅男」備受觀眾讚賞。（網上圖片）

參演過劇集中，方紹聰都有好多精彩演出：