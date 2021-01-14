傳Margaret Zhang任《VOGUE》中國版總編　16歲做KOL擁百萬IG粉絲

時尚雜誌《VOGUE》中國版總編輯張宇於去年11月離職，日前菲律賓網紅Bryanboy於Twitter爆料，指澳籍華裔時尚KOL章凝（Margaret Zhang）或擔任中國版新主編，因此引起時尚界熱議。

Bryan Boy於香港時間14日凌晨在Twitter恭喜Margaret Zhang成為《VOGUE》中國版新任總編輯。（Twitter截圖）

23歲入圍福布斯30歲以下亞洲精英榜

出生於1993年的章凝，於澳洲出世，悉尼大學法律系畢業，現居紐約同上海。早在2009年，Margaret便開設個人blog「Shine By Three」，分享穿衣搭配與個人作品，就這樣，有著一對丹鳳眼、高顴骨、皮膚黝黑的亞裔女孩慢慢走入了大眾視線，現在在IG坐擁近120萬粉絲，身兼造型師、攝影師、導演、創意顧問等數職。

2014年紐約時裝周期間，Margaret與電商Matchesfashion合作，擔任客座買手；曾為時尚雜誌《L’Officiel》、《Harper’s BAZAAR》、《NYLON》、《Marie Claire》、《Elle》等做過攝影、造型以及創意總監，還曾為Gucci、Dior、Louis Vuitton等品牌掌鏡，2016年，年僅23歲的Margaret便入圍福布斯30歲以下亞洲精英榜，同時還被Business of Fashion評爲時尚行業年度500強人物。

Margaret早幾年在IG很受歡迎。（Instagram@margaret__zhang）

網民擔心欠從事紙媒能力

Margaret當初以大膽、獨特、誇張的穿衣風格為人熟知，不過近一兩年來已經少了很多street style，粉絲比起同期紅起的fashion blogger Chiara Ferragni、Amiee Song等少了幾百上千萬，嚴格來講，她的攝影實力遠遠超過她的造型能力。因此，網友對其擔任《VOGUE》中文版主編的消息並不是太認可，擔心她無紙媒經驗，又太年輕，紛紛質疑道：「國內的VOGUE哪裡有個時尚聖經的樣子」、「隨便拉個網紅過來當主編了」、「目前看來她的搭配沒有體現出其他風格的。不知道她對其他風格的審美怎麼樣啊」等。而Condé Nast集團對此回應：「尚未有任何消息宣布」。