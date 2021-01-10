美版《VOGUE》評2021時尚基調　Jennifer Lopez 4.5米禮服超震撼

近日，美版《VOGUE》就上周明星紅人的衣着評選出「the Best Dressed Stars Set the Tone for 2021」（2021最佳衣着明星時尚基調），總共選出10位，只有一位亞洲面孔。

首先要講的就是Jennifer Lopez在紐約時代廣場跨年騷上的服飾。她身穿Valentino 2020秋冬高定系列，長達4.5米的鸛毛拖尾大衣，站在高台上的她霸氣十足，還佩戴了一個鑽石面具，高貴神秘，極具藝術感。

其次就是內地歌手李宇春於江蘇衛視跨年晚會的其中一套造型，來自Tony Ward的高級定制白色Jumpsuit，上身荷葉邊與羽毛的融合增強立體感，禮帽、腰部的飾邊以及喇叭褲極具特色，極簡色彩的配搭令焦點聚集在優雅的輪廓上，戲劇性十足。李宇春是首位入選該專題的亞洲人。

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除此之外，向來引時尚的Kendall Jenner與妹妹Kylie Jenner的兩款及踝大衣也值得留意，Kendall一襲The Row深橄欖綠外套非常簡潔chic，而Kylie則是身穿SAKS POTTS的標誌性外套「Bonnie」，領口、袖口同下襬均有皮草裝飾，經典又優雅。

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其他入選的藝人還包括Ella Mai、Miley Cyrus、 Tessa Thompson、Lucy Hale、Rihanna以及Andra Day：