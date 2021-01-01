Pinterest 2021時尚趨勢預測　主打「舒適」Athflow首當其衝！

美國圖文網站Pinterest最近預測了2021年三大fashion trends，在過去一年中，該網站10個預測有8個都命中，那麼，今年究竟有哪幾個關鍵詞呢？

2020年受疫情影響，整個時尚圈也有了很大轉變，由於大眾居家日子漫長，因此在服裝方面更加追求舒適，Athleisure運動休閒風很好地解決了這一問題，同時方便又不失時髦感，而2021年的Athflow也由此而生。

#Athflow

Athflow是athleisure與flow的結合，當運動休閒遇到優雅，就產生了2021年的athflow。舒適的長褲、休閒連身褲與oversized外套，既適合辦公場合，對於運動來講又有伸展性，居家又足夠舒服。

在Pinterest上有關athflow的相關單品搜索包括House dress women、Oversized outfit、Soft outfits、Cotton jumpsuits for women、Co-ord outfits two pieces，關鍵就是鬆軟、oversized、套裝等，主要強調「舒適」。

+ 2 + 2 + 2

#Cocoon swoon

毛氈、披肩、羽絨以及鬆垮的襪子都是2021年的趨勢，讓每個季節都充滿舒適。相關單品搜索包括Quilted clothes、Cozy aesthetic outfits、Cocoon cardigan、Fluffy slippers、Slouch socks。

#Up clothes and personal

Z世代將個性化DIY提升到另一個高度，彩繪牛仔褲、舊衫改造、個性化衛衣、刺繡運動衫、DIY帆布袋等，都是未來的一個趨勢。