三十而已︱韓國買版權翻拍登熱搜　江疏影點名這位韓星演王漫妮

內地劇集《三十而已》在去年播出大受歡迎，除了捧紅了三位女主角江疏影、童瑤同毛曉彤之外，還令香港演員高海寧同馬志威人氣急升，還成為內地同香港年度十大熱搜上榜劇集之一，非常厲害。而近日內地方面就有媒體指出，韓國方面將買下版權翻拍，事件一度登上微博熱搜榜廣受討論。

《三十而已》在去年播出大受歡迎．（《三十而已》微博圖片）

內地媒體報道，韓國的JTBC電視台對《三十而已》非常有興趣，並已同劇集的出品方「檸萌影業」進行了溝通版權事宜，有望成功翻拍韓版。消息傳出後，不少網友都非常關心韓國方面的選角問題，而有網友就在江疏影的微博留言給出建議，她在劇中飾演的王漫妮角色由孫藝珍出演就最好不過。萬萬想不到江疏影親自回覆該網友留言：「演吧演吧！我單方面同意了，我的都是她的，她的都是……」似乎非常滿意孫藝珍演自己的角色。

江疏影似乎好滿意孫藝珍演自己的角色。（《三十而已》微博圖片﹑網上圖片）

JTBC製作的劇集過去都非常受歡迎，就好似《梨泰院Class》、《夫妻的世界》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》等，相信如果成功取得版權相信韓版《三十而已》一定會非常受歡迎。

江疏影回覆網友。（微博圖片）