鲁豫有約｜受TVB力捧演技被批浮誇　胡杏兒：咬着牙關就走

現年41歲的胡杏兒近年已經將重心轉移內地發展，去年因為參加綜藝節目《演員請就位2》令她人氣急升，最終憑藉精湛的演技勇奪冠軍，使其話題度有升無減。作為在內地發展最成功的香港藝人之一，她最近就接受訪談節目《鲁豫有約有一日行》，大談演員﹑家庭﹑愛情等的生活。

胡杏兒在《演員請就位2》中奪冠。（胡杏兒微博圖片）

參選香港小姐少不免會讓人家評頭論足，但胡杏兒就不在乎外界的看法，而在1999年鼓起勇氣參賽，她似乎是為了生存：「說實話，我也不是說從小就被人家說你，你很美很美。所以我覺得這對於我來說不是那麼的重要。我為什麼要選這個港姐，我從小的時候就是已經知道我到大學一年級的時候，我爸就要退休了，就所以才把握了這個機會，結果又選上了變成一份工作。我自己可能這個最基本的需要去生存的，這個蓋過了其他的恐懼。」

在1999年當選香港小姐季軍之後，她就獲得TVB的力捧，不斷獲安排參演劇集演出。幾乎一年有三套作品以上播出的她，亦用了短短三年時間，於2002年憑《法網伊人》獲提名當年的飛躍進步女藝員獎，隨後在多套劇集中擔演女主角的演出。不過隨之而來，有不少人質疑她的演技，對此在《鲁豫有約有一日行》中，她就講到：「沒演技說你浮誇，你就咬着牙關就走。」沒想到一走最終成功，演技獲肯定成為了三料視后。

胡杏兒接受《鲁豫有約有一日行》的訪問。（《鲁豫有約有一日行》微博圖片）

當事業有成時沒想到就失去了愛情，在2012同拍拖7年的黃宗澤分手。幸好上天愛護這位女人，就在三年後遇上真命天子李乘德，胡杏兒講道：「對他是一見鍾情，不停地給我發短信。」亦曾在其他節目講到同李乘德在許多事情上都一拍即合，是她喜歡的類型，最終二人在2015年結婚，2017年誕下兒子李奕霆，愛得甜蜜的他們在相隔兩年之後，再誕下幼子李奕霖，一家四口相當幸福。

一家四口相當幸福快樂。（myoliemyolie@IG）

沒想到去年聖誕節胡杏兒就在微博宣布第三度懷孕，令到不少網友相當吃驚。原來在推算之下，她當時在內地參加《演員請就位2》的時間已經懷孕，胡杏兒講道：「當時也沒說出去嘛，我希望說自己有甚麼特權或者是，影響到人家。」可見她是一位非常拼博的女人，能在娛樂圈成功絕對不是沒有原因的。

胡杏兒目前第三度懷孕。（《鲁豫有約有一日行》微博圖片）