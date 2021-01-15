袁偉豪被網民笑醜男　IG發文還擊：其實每個人也會變老

香港先生冠軍出身的39歲袁偉豪日前出席TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》後，被網友批他狀態大不如前，甚至被形容是「醜男」。昨晚（14日）袁偉豪在個人IG發長文大方回應，承認自己最近有點累，更表示網友的負面批評只會成為他的動力。

對於袁偉豪被指狀態不佳，他表示身體狀況時好時壞，作為演員每天有數十小時拍攝，難免會因為肥胖而不上鏡。袁偉豪坦言近日「係有啲攰」，只有半天假期準備頒獎禮，但他亦已把握半天的數小時做運動，效果未如理想也沒有辦法。對於被指走樣，他講到：「儘管你們覺得我是結婚後走樣，甚至乎醜男也好！感謝大家在（連登）特意地為我開一個話題，來為大家抒發一下你們的壓力。」似乎相當大方。

袁偉豪日前出席《萬千星輝頒獎典禮2020》後，被網友形容是「醜男」。（IG/@ benontheroad）

袁偉豪在長文後半又突然有感而發，正面回應網友的負評只會成為自己更努力的動力，包括被指食軟飯。他講到：「其實每一個人也會變老，能力越大責任越大，我努力去拼搏，努力工作賺錢來照顧家人，努力工作賺錢去照顧我老婆，努力工作去賺錢去供樓，那麼我面容略為攰一點也是正常的，好多謝你們的批評！請你地（哋）去批評我，繼續話我食軟飯，繼續話我去做鴨，繼續話我一味靠黐，繼續話我做戲好屎…」有粉絲鼓勵袁偉豪表示他的外表已被公認，不用受閒言閒語影響。

袁偉豪直接貼出網友的批評，表示完全沒有介意。（IG/@ benontheroad）

睇下袁偉豪近年有冇走樣：