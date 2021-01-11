你看不到的《萬千星輝頒獎典禮2020》 　馬國明對湯洛雯呵護備至

無綫電視（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2020》正式完結，相信台前幕後，得獎者或是被提名的，都為這個一年一度的成績表付出了萬二分的努力。一如以往，大型節目中都會出現不少有趣的，觀眾睇漏眼，以及電視機上看不到的畫面。

攝影：葉志明、陳順禎、梁碧玲

廣告時間冇人見到，大家就梗係輕鬆下。張曦雯整緊條裙尾，龔嘉欣就玩手機，蔡思貝就太感動，隔離個朱晨麗就照鏡，上兩排嘅小花，劉穎鏇就安慰緊蘇韻姿。（葉志明攝）

近年大騷已經藝人們已經不再坐在觀眾席上等上台，而是改為台上設席並排而坐，所以，廣告時間就變成了藝員們「自己做自己嘢」的時段，有人趁機飲兩啖水潤喉，也會有人合照留念一番，當然女星做得最多的就是照鏡、補妝、整理儀容，畢竟女士天生都愛美麗的。

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講明是頒獎禮，其實演員得獎一刻都好精彩！今年還發生了不少趣事，例如白彪叔得獎致詞就足足講了幾分鐘，就算台下哥哥不停「圈」他也好都未完，最後仲要Do姐出馬！又例如劉丹被誤導了，以及自己得獎，誰不知「食詐糊」，又默默地坐回座位上。

蔡思貝隔空送飛吻畀好姊妹賴慰玲。（葉志明攝）

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不過以上都不及王浩信和陳自瑤的互動吸引，可能受近日兩人婚姻關係的新聞的影響，網民以及觀眾的目光都放在了他們身上，特別是王浩信奪得「最佳男主角」後，鏡頭對住目無表情的陳自瑤的那兩秒，更被網民稱為「全晚節目最精彩的兩秒」。除此之外，完場時馬國明更主動扶着湯洛雯步下樓梯，關懷備至而體貼，真是一個好男友。

陳自瑤可能係冷親唔舒服呢...（葉志明攝）。

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除此之外，訪問前以及完騷後都發生好多特別事，例如陳自瑤就因為要趕回家幫女兒處理功課，而坐了黃翠如的「順風車」提早走。

陳自瑤事後解釋因為幫女兒處理功課而早走。（梁碧玲攝）

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