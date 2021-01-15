鍾舒漫向志雲哭訴︰好憎自己把聲　與妹妹互爆情史疑鎖定結婚對象

鍾舒漫（Sherman）與妹妹鍾舒祺（Sukie）作客陳志雲YouTuber直播節目《Stephen．傾》，兩姊妹大方在節目中自爆戀情，分享自己的戀愛次數！陳志雲給她們一人一張紙寫下對方的戀愛次數，不過妹妹寫下的數字竟與家姐的答案有出入！

Sherman解釋當時曾經與那位男生相處過一段時間，不過回想起這不算是一段認真的感情，所以也可以不算數。Sherman的情路不順，5年前與吳浩康分手，約兩年前認識了現任男朋友，擔任MV副導演的Steve Lam（林灝軒），不過初期不被妹妹看好，Sukie甚至曾爆粗大罵Steve搞到屋企無日安寧，不過如今對方進步了不少，令她愈來愈欣賞對方「佢每日都有嘢令我surprised，我係安慰的。」

Sherman每次拍拖都拍好耐，陳志雲問到今次是否鎖定目標，準備結婚，不過Sherman表示目前關係穩定，能否再進一步則隨緣，而妹妹亦表示從來不擔心家姐嫁唔出，陳志雲說：「我覺我可以畀我睇下，我睇完就知佢啱唔啱你，我睇得好準，通常我話唔啱，佢哋結咗都會離婚。」

鍾舒漫（Sherman）作客陳志雲YouTuber直播節目《Stephen．傾》，含淚公開自己近年的困難

被問起人生的低潮，Sherman首次透露自己近幾年的處境，因為對自己聲線的困惑，導致壓力過大而在唱歌方面出現困難，她含淚表示：「今日我做到一件事，我聽日會無晒記憶，我會唔識做返。」

要求太高導致迷失自己 從信仰中反思

Sherman形容唱歌是她最喜歡的事，在音樂中才找到自己的價值，但這幾年都無法好好地唱歌，妹妹Sukie表示家姐每次演出前，都會每天花十小時去練一首她自己唱了十多年的歌，Sherman說：「但我好正面的，好正面，每次出去我都扮無嘢，同人講我OK，我無嘢，但其實我有嘢。」

Sherman表示一直以來對自己要求很高，不停地推進自己，「我有段時間甚至好憎自己把聲，直頭決心想去改變自己把聲，但其實不合理，你應該認識自己把聲，但當時唔識諗。」她甚至為此去外國進修聲樂，試圖改變自己的聲線，過程中確實學到很多技巧，但因為很想推翻原本的自己，令自己陷入混亂當中，「連原本點做我都唔記得咗。」

直到2019年，她接受王祖藍邀請，出演福音舞台劇《唯獨祢是王》，過程中令她反思，原來自己一直將自己把聲當作「自己的王」，「我覺得冇咗我把聲我就係廢物，沒有價值，我嘅信仰話我知，上帝先係我嘅王，令我漸漸放下。」

鍾舒漫演出福音舞台劇《唯獨祢是王》，從中反思，自己過去過於重視自己的聲音（資料圖片）

寄語同路人不要埋怨和輕易放棄

她亦以自身經歷來寄語正在面對困難的人，「一個人如果有自己的專長或自己喜歡做的事，你有機會就要去做，唔好埋怨個世界，然後老來後悔，人生好短，別人未必能體會到我的困難，我雖然處於一個困難狀況，仍可以去做到自己想做嘅嘢，慢慢改善，去康復，我希望所有人不要放棄任何機會去做自己喜歡的事。」

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