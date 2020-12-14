陳潔玲提告鍾舒漫男友林灝軒誹謗：我冇話過佢性騷擾嗰啲事！

Christy透露22日會親身到小額審裁處應訊。（陳順禎攝）

陳潔玲（Christy）今日（14/12）現身銅鑼灣出席珠寶新店開張活動。提到遭生意拍檔歌手鍾舒漫入稟小額審裁處追討四萬元款項，Christy 表示本月22日將會親身出庭應訊：「因為額錢債唔係法庭，唔可以委派律師代表自己，不過嗰日主要都係傾吓偈，講吓誰對誰錯。而我嘅律師都正理晒相關嘅資料，亦都出咗律師信畀對方，咁所以現在雙方都只係透過律師去溝通。」

Christy今日孖住男友出席活動。（陳順禎攝）

就鍾舒漫男友Steve Lam 指控她周圍唱他性騷擾一事，Christy直言會控告對方誹謗：「我而家搵咗律師處理緊，因為聲譽好重要，而佢又講咗好多唔係事實嘅嘢，而且又去到咁嚴重嘅指控，咁所以我一定會告佢。」Christy 續說：「早幾日我整理番同佢嘅WhatsApp對話紀錄時，先發現到啱啱識佢嘅時候，佢就同我話被《耀永娛樂》走數，仲話講幫呢間娛樂公司去非洲進行拍攝工作，仲畀人屈佢性騷擾，當初我識佢嘅時候，就不斷講緊呢啲嘢。一年過去，到今日調返轉話我走佢數，跟住話我屈佢性騷擾，咁所以大家自行判斷一下，點解呢個人不斷好似地獄輪迴咁，將呢樣嘢套落我身上。對我嚟講，我冇話過佢性騷擾嗰啲事。」