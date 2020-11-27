鍾舒祺錄音流出爆粗大鬧鍾舒漫男友行徑過份　竟要鍾母幫佢洗底褲

36歲的鍾舒漫（Sherman）自多年前與吳浩康分手，在大約兩年前認識了現任男朋友，擔任MV副導演的Steve Lam（林灝軒），不過兩人對感情一直都十分低調。近日有傳媒收到一段鍾舒漫妹妹鍾舒祺與一位男性的對話錄音，錄音中鍾舒祺還出口大鬧Steve的不是，指他人品差以及令屋企無日安寧，語氣相當之激動。

鍾舒祺與家姐鍾舒漫。（梁碧玲攝）

錄音中鍾舒祺還不停爆粗，大數家姐鍾舒漫男友的不是：「唔知阿Sher(鍾舒漫)幾時可以離開佢呢？連Angela（許靖韻）都同Johnny Yim（嚴勵行）講快啲離開佢啦。」又指他的為人十分有問題：「識Steve十個人，十個都係講佢壞話，冇一個人講佢好話，咁呢個人係咪好X有問題呢？我就咁同Sher講啦，我心諗，冇人為佢辯護過任何一件事。」

Sherman拍片剖白被騙錢後的感受。（影片截圖）

說到興起，鍾舒祺還指Steve是因為對鍾舒漫有企圖，才去教會信教，又說他乘機搬入鍾舒漫在元朗的私人樓，要鍾舒漫的母親遷就他幫他洗底褲，最後令鍾舒漫的父母忍受不住而搬回中國內地居住。鍾舒祺接受傳媒訪問時，就直認是錄音中的是她，不過她卻反言現在已經與Steve修補好關係：「現在Steve已經係一個好好嘅人，唔會傷害到我哋同家姐。」

日前Steve在Facebook指控陳潔玲呃錢。（Facebook圖片）

另一邊廂，疑似當事人陳潔玲（Christy）提供另一個說法。Christy接受《香港01》訪問，問是否Sherman口中的「呃錢行內人」，她笑言：「哈哈！應該係」（陳潔玲Facebook）

另外，近日鍾舒漫也突然於她的私人Facebook出Post自爆遭行內人呃錢，鍾舒漫的男友Steve近日也於Facebook上開名直指該位「行內人」就是陳潔玲（Christy），又表示錄音是年前與陳潔玲的男朋友的私人對話，想不到會遭人流出。（詳細內容：鍾舒漫做生意遭行內人騙4萬元 陳潔玲歡迎對質：遲早上法庭見）