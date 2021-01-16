台女團Popu Lady形同解散　洪詩、宇珊、寶兒要靠賣海鮮維生？

台灣女團「Popu Lady」形同解散，宇珊、寶兒追隨洪詩腳步加盟新東家「繁星浩月」，3人另組新團「星期三」並成立YouTube頻道「星期三不無聊」，除了大膽驗證都市傳說之外，她們又亂入生鮮產品直播節目叫賣，業績不斷飆升最終衝破30萬，盛況空前。

+ 3 + 3 + 3

曾在速食店打工的宇珊自認是銷售天后，但3人新手上路，一開始就把台幣89元的白蝦看成是39元，網友立刻瘋搶，讓老闆苦笑說是跳樓大拍賣，好在她們立即改正，最後上線人數與下單民眾比以往提高2倍，吸引其他廠商爭相邀約。她們在節目上大曝姐妹淘日常，宇珊有著一套SOP被稱規則王，洪詩則有選擇恐懼症，寶兒被其他兩人吐槽是沒主見的中庸王，彼此個性互補，笑料滿滿。

洪詩、宇珊、寶兒表示星期3是她們每周最常碰面的日子，才以此取名，除了把吃泡麵、跳繩、畫畫、洗車等日常生活當成拍攝主題，還當起實驗家一步一步實驗網友流傳的資訊，認證檳榔加啤酒吃起來會甜甜的口感。

+ 8 + 8 + 8

她們當YouTuber頗有斬獲，宇珊另有經營Podcast，又意外「斜槓」多了剪片師的工作，竟吸引廠商上門洽談合作；洪詩當起「阿洪師」開做菜頻道，計畫考品酒師執照；寶兒則學做蛋糕、蠟筆畫，3人希望藉由多元斜槓人生豐富演藝事業以外的生活。

【同場加映】元元LV披肩遭洗衣機「蹂躪」後慘變咸臭抹布 崩潰：我最貴的頸巾

+ 8 + 8 + 8

延伸閱讀：

金獎提名男星中年失業 憶當年生意失敗沒錢買報紙

期待八年 鄭心慈發片《幸福藏在哪裡》

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】