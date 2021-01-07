丫頭同時擁十盤生意賺到笑？食住狼人殺熱潮　斥百萬開實境遊戲館

台灣女藝人詹子晴（丫頭）堪稱「副業女王」，日前她公開第10個副業——狼人殺桌遊店，與執行長Alon、OPA 實境密室逃脫共同聯手創立「宮月城」娛樂品牌，以神秘的古代東方為裝潢風格，打造出從場景到服務滿足玩家對遊戲的需求，提供全台灣最專業的狼人殺專用場地。

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丫頭籌備半年時間，砸下百萬台幣投資，她睇準年輕族群熱愛狼人殺桌遊，因此決定投入該項產業，未來再計劃開放加盟，而她的桌郵店包括四大主題的狼人殺獨立包廂「東風殿堂」、「古老森林」、「宮廷殿內」、「未來科幻」，邀玩家暢遊各式情境，搭配狼人聲光效果、獨創機關及專屬獨立包廂，帶給玩家最高級的實境體驗。用心打造的主題場景及複合式餐飲，讓玩家吃喝玩樂、邊玩邊拍各式網美照片，成為真正的城中之主。

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另外宮月城有三大特色遊戲，如玩法多變的狼人殺搭配特製狼人聲光效果、獨創遊戲機關，帶給玩家最高級的實境體驗，第二是全台首創獨家的宮廷殺卡牌，以狼人殺的遊戲作為基底，加入東方宮廷元素，把角色背景全面升級，再來是獨家精心編撰LARP狼人殺劇本，搭配密室逃脫機關。為了全方位滿足狼人殺愛好者的需求，宮月城也提供多種專屬活動，如星光友誼賽、積分同樂日、企業體驗式課程、教學與交流，玩家可親自體驗。

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