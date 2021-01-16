黃曉明為新戲暴跌15kg只剩骨架　無晒肌肉連西裝都難支撐？

黃曉明早前為拍攝新戲《戴假髮的人》爆減15kg，整個人顏值回春，年輕不少。

昨日（15日），黃曉明同尹正一起出席「為愛尖叫愛奇藝尖叫之夜」，兩人除了合唱劇集《鬢邊不是海棠紅》主題曲之外，還在後台寒暄一番，瘦身後的黃曉明令尹正相當震驚，直言：「你怎麼瘦得就剩個骨頭架子了？」黃曉明回應是因為角色要求，最多的時候瘦了15kg，最近新戲剛剛煞科，現在體重只有60kg多一點，瘦到連肌肉都無：「不吃飯不練肌肉，就讓它徹底塌下來」黃曉明說，連帶皮都變得薄了。尹正一臉心痛地看著對方：「褲衩（底褲）都小了吧？」而黃曉明也直言不諱地說「是」，可見他為新戲付出了很多。

雖然黃曉明減磅成功後獲不少網友大讚顏值飆升，但也有網友認為黃曉明這樣純粹餓瘦實在太傷身，因此整個人看上去有些疲態，缺少精神氣，連西裝都支撐不起。加之最近因李菲兒參加《乘風破浪的姐姐2》被舊事重提，遭到部分網友攻擊，最後只能退出節目，相信也為這些新聞操心不少。

黃曉明瘦到穿西裝都空蕩蕩的感覺。（微博@黃曉明工作室）

除此之外，《戴假髮的人》於14日煞科，導演董越在微博發長文大談感想，並在文中對黃曉明表示感謝，更透露拍攝過程中，由於短時間體重驟減的緣故，對方曾因心臟不適，躺在戲用木床上休息了幾分鐘：「我看著他緊閉雙眼、虛弱的樣子感到心疼和難受」，大讚黃曉明對電影充滿敬畏心，是一位被嚴重低估的演員。

導演董越大讚黃曉明。（微博截圖）