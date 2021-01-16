陳冠希上節目全程冷笑耍大牌？　何炅強忍怒火：你要尊重我的工作

陳冠希（Edison）自從淡出娛樂圈後，主力打理自家時裝品牌，並與老婆秦舒培及囡囡Alaia定居美國。不過Edison近年因為在日本街頭鬧爆一名偷拍他的主播，以及與余文樂多次因為自家潮牌隔空對罵而被指脾氣火爆，近日有網民重提當年內地主持人何炅與Edison的一段「恩怨」，但結果反而意想不到？

陳冠希（Edison）當年憑着靚仔外形而爆紅。（視覺中國）

被指脾氣火爆。（影片截圖）

Edison當年憑着靚仔外形而爆紅，尤其是他歪嘴而又帶點壞男孩感覺的笑容更是迷倒萬千少女，他在當紅時曾獲邀上由內地著名主持人何炅主持的節目，但在節目中他全程掩嘴笑，態度輕蔑，令何炅大感不快，何炅曾在節目《嚮往的生活》中提及這段往事，認為Edison非常不禮貌：「我說陳先生您是很火，但是其實對我來講，你只是我今天的一個來賓，我尊重你，但我覺得你也要尊重我的工作。我覺得不管怎麼樣，你還是應該認真地聽人家講話，就算我跟你不熟，你一直在那邊笑也是不對的。」

何炅認為Edison態度不禮貌。（影片截圖）

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不過原來Edison並不是耍大牌，而是解釋道：「是因為你今天全程都在叫我陳奕迅。」令何炅非常尷尬，更自嘲他不但叫錯對方的中文名，連英文名都叫成「Eason」。不過亦反映出雖然Edison作風我行我素，但其實脾氣並不是傳言所講的這麼差，而自從囡囡Alaia出世後，他亦收斂了不少，更經常慈父上身，大曬與家人的溫馨合照！

自從囡囡Alaia出世後，Edison經常慈父上身，大曬溫馨合照。（IG@edcee3000）