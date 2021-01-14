胡杏兒自爆對老公一見鍾情　李乘德曾與李施嬅拍拖惹撬牆腳嫌疑？

近年積極在內地發展的胡杏兒，早前宣布懷有第三胎，獲不少粉絲送上祝福。但在懷孕期間，杏兒依然馬不停蹄參加多個內地綜藝節目，更接受了不同訪問。最新一集《魯豫有約一日行》就邀請了杏兒擔任嘉賓，她在節目中自爆對老公李乘德（Philip）一見鍾情：「他絕對是我喜歡的類型，很正，就是很純淨、很真的一種感覺，對他是一見鍾情的。」更大爆拍拖3個月Philip就求婚，不過有網民就重提Philip曾與李施嬅（Selena）拍拖一年，質疑杏兒撬好姊妹牆腳。

胡杏兒在內地節目《魯豫有約一日行》中自爆對老公李乘德（Philip）一見鍾情。（影片截圖）

杏兒與老公好恩愛：

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杏兒在2015年初被影到與一名男士在街頭熱吻，事後她大方公開與Philip的戀情。不過隨即有傳媒指Philip是杏兒好姊妹Selena的舊愛，兩人曾拍拖一年，有傳因為Selena逼婚不成所以分手收場，之後Philip又與張曦雯傳出緋聞。而在杏兒與Philip拍拖期間，男方多次被影到流連夜店，不但被爆夜會三女，更被指與有「翻版栢芝」之稱的陶枳樽摸手談歡，事後杏兒力撐男友，指男友朋友很多，交談很正常。

杏兒笑言Philip大讚她「很Hot」，更托朋友介紹表示想認識她。（微博@胡杏兒）

杏兒與Philip在2015年年底舉行婚禮，當時Selena都有份做姊妹。（視覺中國）

其實杏兒曾在2015年上內地節目接受訪問時透露與Philip的相識經過，她笑言Philip在網上見到她與胡定欣、胡蓓蔚出海玩時影的比堅尼照後，大讚「很Hot」，即刻托朋友介紹表示想認識杏兒。不過當時杏兒仍有顧慮，直至兩、三個月後，杏兒終於在朋友的生日飯局上與Philip見面，兩人一拍即合，更在2015年年底舉行盛大婚禮。雖然有網民質疑杏兒撬好姊妹牆腳，但其實杏兒曾大方表示：「都是過去的事」，而Selena不但有份做姊妹，更是杏兒囝囝的契媽，可見無損兩人的姊妹情！

無損姊妹情！（IG@myoliemyolie）