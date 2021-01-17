秦嵐打足成晚麻雀反差大　同黃曉明罕見同框唔怕激嬲Angelababy？

內地女星秦嵐憑着古裝劇《延禧攻略》中富察皇后一角，被大家封為心目中的「白月光」。日前秦嵐獲邀出席由愛奇藝舉辦的《為愛尖叫晚會》，以一身黑色薄紗長裙上陣的她驚艷全場，她更上台獻唱《延禧攻略》的片尾曲《雪落下的聲音》，被網民大讚是「視覺加聽覺盛宴」，但在後台休息時，秦嵐居然整晚都在打麻雀，不少網民都笑言想不到台上優雅大方皇后娘娘，私底下原來超鍾意打麻雀，與幕前的她反差甚大！

秦嵐上台獻唱《延禧攻略》的片尾曲《雪落下的聲音》。（影片截圖）

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除了意外暴露私下愛好之外，秦嵐與黃曉明同框更掀起網民熱議。片中所見，黃曉明不但主動行近麻雀枱，更同秦嵐打招呼，氣氛融洽。秦嵐與黃曉明曾在拍攝劇集《還珠格格3之天上人間》時傳出戀情，兩人被外界視為金童玉女，更一度談婚論嫁，可惜最後分手收場。今次兩人罕見同框自然備受關注，但就有網民指之前黃曉明因為與前女友李菲兒在《乘風破浪的姐姐2》中互動而激嬲Angelababy（楊穎），甚至要退出節目，如今再與前度同場，難道不怕再令Baby發火？

秦嵐在後台休息時整晚都在打麻雀，期間黃曉明不但主動行近麻雀枱，更同秦嵐打招呼，氣氛融洽。（影片截圖）