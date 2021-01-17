Night Stalker｜撒旦門徒至少殘殺14人　竟獲女粉絲送裸照求見面

在犯罪史中，出現過無數殺人不眨眼的變態冷血連環殺手。每次看這些案例，相信有不少人都不禁思考，究竟殺人魔是天生還是後天而成。在Netflix剛上架的紀錄片影集《夜行者：極惡連環殺手》（Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer），就詳細講述了有「夜行者」之稱的連環殺手Richard Ramirez的犯案及追緝過程，更讓大家了解到為何這個惡名昭彰的殺人狂，竟然吸納到大批女粉絲。

《Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer》已於Netflix上架。（Netflix）

共4集的《夜行者：極惡連環殺手》以揪心的第一人稱訪談、生還者的檔案畫面和令人心寒的真實照片，來記錄了轟動全美國的恐怖故，刻劃出當時人人都可能成為「夜行者」下一個亡魂的恐慌氛圍。最值得留意的，是劇組特別以調查這些恐怖案件的兩位探員Gil Carrillo及傳奇的兇案調查員Frank Salerno來講述當時查案遇到的難關和心情，猶如《破案神探》（Mindhunter）的真實版。

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Richard Ramirez犯案時只得24歲。（電視畫面）

1984年4月開始，洛杉磯發生一連串謀殺和性侵案，受害者有男有女，也有孩童，年紀從六歲到八十二歲不等，遇害的所屬社區、種族背景及社會經濟地位也各有不同。經過長時間調查，看似毫無關聯及犯案模式的案件，都是由Richard Ramirez所犯的。他的犯案手法是偷入民居槍殺男戶主，然後將婦女及男女童性侵後，肢解殘殺。

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紀錄片中，探員Frank Falzon透露在其中一宗案件所看到的畫面，令他一生難以忘懷。一名華裔潘姓男子頭部中槍，其妻子被性侵後被射殺：「犯罪現場非常詭異，兇手殺人後開了冰箱，把裡面的東西全吃掉，然後再吐在廚房的地上。其後在客廳地氈上自慰，並在牆上刻上撒旦標誌。」Ramirez亦曾綁架性侵6歲女孩，更試過在犯案現場強姦9歲男童，其冷血變態及無定向的犯案手法，震驚整個美國。

當時只有24歲的Ramirez犯案手段殘暴到令人髮指，最恐怖的是他崇拜魔鬼，每次犯案後，都會將倒轉五角星的標記留在兇案現場的牆上、鏡子，甚至死者身上，更命令生還者要發誓中於撒旦。最終Ramirez在1985年8月落網，被判死刑，但在長達4年的審訊期間，他竟然吸納了大批女粉絲。這些粉絲更會向Ramirez寄性感裸照及情信，更會到現場聽審，希望能夠見到Ramirez的一面，「人氣」比直迫殺人犯偶像Ted Bundy。

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不過最弔詭的是，Ramirez在2013年6月7日因肝衰竭死亡。根據英國《每日郵報》報導，有消息人士向《紐約郵報》透露，Ramirez死前的一天，皮膚竟然變成恐怖的螢光綠色，病危的他竟然在病床坐起來，更在床邊來回移動。雖然至今還未有人解釋到為何Ramirez的身體會發出恐怖的顏色，但傳聞跟他信奉的撒旦教有關......