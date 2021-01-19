收視滯後報告｜頒獎典禮收視高收　《燕雲台》首播未有奇蹟

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是1月4日至1月10日。今次報告重點當然是《萬千星輝頒獎典禮2020》，今年比上年有所回升，亦比平時星期日晚上的時段拉高了不少。另一方面，《堅離地愛堅離地》在上周收視脫腳後，今次再次下跌，看來危機愈來愈大。

先講劇集收視，首播的內地劇《燕雲台》錄得22.5點收視，這個數字當然說不上好，但其實也是可預料之內，始終早已播完的內地劇通常收視都不高，始終不能套套劇像《延禧攻略》一樣創造奇蹟。至於《堅離地愛堅離地》，上周首播錄得21.2點，今周再跌1點至20.2點，形勢十分嚴峻。《愛•回家之開心速遞》就勁了，今次升至28.1點，又是一個好成續，維持「皇牌劇」水平，對得住剛剛奪得的「萬千光輝演藝大獎」。

《堅離地愛堅離地》收視又再下跌。（劇照）

星期日晚八點播放的《萬千星輝頒獎典禮2020》，今次錄得31點，比上年的28.4點高出不少，亦將平時星期日的收視拉高了不少，在網上亦成功製造不少討論。至於在一月十七日，同樣是星期日播放的《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》亦已經出了當晚的直播收視，平均直播收視15.2點（未計七天跨平台），最高20.9點，收看觀衆超過240萬，是自2015年以來最高收視的音樂頒獎典禮。

《萬千星輝頒獎典禮2020》收視高收。（資坪圖片）

即睇當晚女星穿着：

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《愛•回家之開心速遞》周一至五平均28.1點，最高收視周一(4日)晚29.4點。《燕雲台》周一至五平均22.5點，最高收視周一(4日)晚23.2點。《堅離地愛堅離地》周一至五平均20.2點，最高收視周四(7日)晚20.9點。《女人俱樂部》周一至四平均5.4點，最高收視周四(7日)晚大結局6.0點。《溏心風暴之家好月圓》週五(8日)晚首播5.8點。J2晚上9時35分播映之《我和我的爸爸》，周五(8日)收視4.6點，創出開播以來最高收視一集。

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