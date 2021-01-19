Jennie@BLACKPINK 25歲生日收禮收到手軟　內地粉絲豪送100份禮物

即時娛樂
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本月16日是BLACKPINK成員Jennie的25歲生日，為了進一步拉近與粉絲的距離，她更開通個人YouTube頻道，直至今天（19日）至突破388萬訂閱！BLACKPINK擁全球高人氣，4位成員生日當然收禮收到手軟，這次Jennie生日獲內地粉絲豪送100份禮物，單是手袋已10個袋已值超過40萬港元。

Jennie剛過完25歲生日，獲大批粉絲祝福。（IG/@jennierubyjane）

內地粉絲出名豪氣，這次「JENNIE吧」就為Jennie送上100份禮物，甚至亦有為偶像愛犬及家人準備。100份禮物中，衫褲鞋飾物到家品都有。雖然未能確實知道總金額，但單是十個名牌手袋已值近45萬港元。另外加上韓國內地等地的大型生日應援廣告，估計單是一個粉絲後援會就已花了近200萬港幣替Jennie過生日。

內地粉絲豪送100份禮物，CHANEL手袋套裝價值約209,000港元。（JENNIE吧官博截圖）

事不宜遲，立即睇Jennie收到的部分名貴禮物：

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