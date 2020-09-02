IZ*ONE張員瑛16歲生日　粉絲再豪送Dior加Chanel等禮物逾50萬港元

韓國限定女團IZ*ONE的忙內張成員張員瑛，上月31日渡過了16歲生日，亦是她出道以來第二個生日。去年，張員瑛一內地後援會豪送超過16萬港元禮物，一度成為網上熱話。今年後援會依然大方送禮，向只有16歲的張成員送上超過60件名牌，再一次成為焦點。

「張元英中文首站」今年再一次向偶像送上厚禮，雖然後援會未有公開所有生日禮物的開支，但記者粗略估計，總價相信已超過50萬港元！

今年大堆名牌中，以價值港幣3萬3千元的Dior手袋最為高價，僅次就是定價27,300港元的CHANEL手袋，比起去年只送出CHANEL迷你手袋，今年粉絲出手更闊綽。可是由於張員瑛今年才16歲，對於剛升高中的她來說，始終有粉絲擔心奢侈品有「寵壞」的負面影響，質疑有何必要。

內地後援會豪送的禮物中，Dior手袋最為高價，價值33,000港元；絲巾定價1,800港元。（FB/@idolinews）

按圖睇張員瑛今年的生日禮物：

+ 41 + 41 + 41

曾有內地粉絲狂送100萬韓圜零用錢

除了內地粉絲破費向張員瑛送上大量名牌外，早在2018年IZ*ONE出道初，更曾有韓國粉絲在簽名會向張員瑛送上裝有巨額現金的信封。當時一名男粉絲把100萬韓圜（約6,500港元）當成零用錢，與手機等禮物一同送上。雖然手機已即時被經理人退回，可是礙於藝人不能收取現金，該粉絲最後只好請公司用偶像的名義捐出，變成粉絲間的經典之一。

張員瑛今年才16歲，可是收名牌已收到手軟令人羨慕。（IG/@official_izone）

點撃睇更多張員瑛IG近照：