黃一山拍片講70年代TVB「四大花旦」點解冇肥姐：身材比較肥啲

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-01-20 07:30

「細龜」黃一山近年主力在內地發展，在內地社交平台「抖音」不時拍片大爆講香港娛樂圈的故事，繼早前他透露星爺周星馳的財政狀況和身家後，今次他由講70年代TVB「四大花旦」的由來，以及肥姐沈殿霞為甚麼不能成為其中之一。

70年代TVB「四大花旦」分別是趙雅芝、汪明荃、李司棋和黃淑儀。細龜先講趙雅芝，他說當年謝雅芝現在依然保養得很好，活動上有些阿姨跟她拍在一起，感覺就像母女，當年她選美得到第四後，因不想放棄空姐工作，所以並沒有全身投入娛樂圈，但之後確定自己的想法後，便開始拍劇。

即睇趙雅芝近照：

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至於司棋姐，細龜指她除了靚，聲也是很好聽，早期很多外國劇也是找她配音，專配小朋友的角色。黃淑儀Gigi姐早期已作風大膽，比較奔放和狂熱，內地觀眾未必太熟悉，現在轉向做綜藝節目。最後汪阿姐，是TVB鎮台之寶，在麗的訓練班也拿到了第一名，天份太高。

四位阿姐，排第一的是汪阿姐，至於肥姐為甚麼不能成為其中之一，他說：「首先，肥姐身材比較肥啲，好圓呢種，另外肥姐比較少拍電視劇，四大花旦主要拍電視劇為主，肥姐主要做綜藝節目主持、搞笑嗰方面，所以佢係阿姐，但唔屬於四大花旦。」

即睇佢點講肥姐：

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細仔早年在內地讀國際學校，並在去年考入英國倫敦大學學院(UCL)，學費驚人！