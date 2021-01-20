41歲朴時妍早上醉駕被捕　8年前曾因非法打麻醉藥185次被判刑

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-01-20 12:45

今年41歲的韓國女演員朴時妍17日因涉嫌醉駕被捕，當時血液酒精濃度高達0.097%，其後她承認違法並正在接受調查當中。朴時妍出演過《能先接吻嗎？》和《最佳婚姻》等韓劇，8年前更曾因非法打麻醉藥被判刑。

根據韓國傳媒報道，朴時妍17日早上以涉嫌違反《道路交通法》於首爾被捕。有指當日早上11時半左右，朴時妍駕駛至路口等候左轉時，與前面的車輛發生碰撞。警方到場後，發現朴時妍酒駕，當時她的血液酒精濃度高達0.097%，達足以吊銷駕駛執照的程度，幸好事件未有任何人受傷。

韓國傳媒報道朴時妍因醉駕被捕，馬上引來網民熱議。（SBS）

朴時妍被帶走調查後承認醉駕一事，正在家中等待第二次調查。有另一傳媒指，朴時妍前一晚飲酒後，以為隔天酒精已退才開車。事件公開後，馬上引來韓國網民熱議，由於朴時妍8年前曾在懷孕期間，22個月內185次非法打麻醉藥「牛奶針」（異丙酚）而被捕。當時她被判8個月有期徒刑，緩刑兩年處理，並需繳罰款370萬韓元（約2.6萬港元），其後朴時妍曾短暫暫停演藝活動。

朴時妍韓國小姐第四名出身，經歷過離婚及因非法打麻醉藥被判刑。（sports chosun）

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