明道忍尿連踩8粒鐘　化身帶貨直播王子驚人爆賣9千萬貨

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-21 11:30

台灣男神明道日前與國際知名品牌合作，在抖音開啟他個人首場直播帶貨專場，長達8小時的直播過程中，他僅吃了一個漢堡、去了一次廁所，全程幾乎無休，親力親為為觀眾展示的結果，吸引超過1262萬人次觀看，湧入7萬1千張以上的訂單，狂吸9000萬台幣（約港幣2490萬元），直搗該平台明星首秀直播專場紀錄，空降NO.1，展現他超高的人氣與優秀的帶貨能力。

直播過程中，明道親身試穿多套運動單品，並分享自己的感受，絲毫無生疏感，期間也與粉絲互動，合唱昔日183Club膾炙人口神曲《迷魂記》，瞬間變成自己的個人演唱會，令粉絲和在線觀看的網友們大呼過癮，紛紛陷入回憶殺。

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明道近期參與《追光吧哥哥》、《平行時空遇見你》等綜藝節目，曝光率超高，日前還在《追光吧哥哥》以佛朗明哥舞蹈重新演繹張惠妹經典歌《我可以抱你嗎》，一襲俐落黑衣，胸前大開深V，他與紅衣舞伴火辣熱舞，帥氣鬥牛士的異域風情盡現，英氣挺拔的身材，也狂吸網友眼球，打趣道：「這是寒冬中的冰淇淋，要噴鼻血了！」對於重新演繹張惠妹的經典歌曲，明道坦言絲毫不敢大意，除了在繁忙的行程中一有空就抓緊時間練習外，與同組的「哥哥」們，也會一起共同排練討論。

2000年前後台灣偶像劇風靡全亞洲，明道憑住一套《王子變青蛙》躍升成少女眼中男神，近年在內地發展不俗：

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