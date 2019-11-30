迪麗熱巴低胸裙不斷滑落險走光　明道一個舉動獲網民激讚：真紳士

紅地氈是女明星爭妍鬥麗的地方，穿上性感晚裝雖然吸睛，但也要承受「走光」風險。近年人氣高企的內地女星迪麗熱巴早前穿上一襲碎花低胸晚裝及價值逾百萬人民幣的首飾出席金雞獎，被大讚艷壓全場，不過行紅地氈的過程卻發生小插曲。迪麗熱巴的晚裝裙邊行邊滑下，只好不斷以手遮胸，旁邊的男星明道見狀，即作出一個舉動助她解困，獲網民大讚是暖男。

內地女星迪麗熱巴於金雞獎與俞灝明、熱依扎及明道一同走紅地氈，期間她的晚裝裙邊行邊滑下，明道見狀即作出一個舉動助她解困。（微博圖片）

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迪麗熱巴上周盛裝出席第32屆中國電影金雞獎頒獎典禮，穿上一襲黑色碎花低胸晚裝的她，配戴總值過百萬的珍珠耳環及頸鏈，可見行頭不少。一身仙氣打扮令迪麗熱巴艷壓紅地氈，成為全場焦點，而拍照過程的小插曲卻引起內地網民討論。

迪麗熱巴穿上一襲碎花低胸晚裝及價值逾百萬人民幣的首飾出席金雞獎，被大讚艷壓全場。（微博圖片）

當日迪麗熱巴與俞灝明、熱依扎及明道一同走紅地氈，其間晚裝疑因太鬆身而邊行邊滑下，她一手要提着長長裙擺，又要跟上其餘3人的步伐，更要頻頻以手遮胸，以防裙子滑下意外「走光」，明顯走得非常吃力。走到簽名區時，裙子更加「不聽話」幾乎直接跌下，身旁明道這時注意到迪麗熱巴的情況，即時行前一步站於她前面，替她暫時擋住鏡頭，熱依扎和俞灝明見狀也跟着協助遮擋，讓她能轉身整理衣服。

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迪麗熱巴見到同伴的窩心舉動，即尷尬地轉身拉好裙子，確認沒有走光後便再次一同合照。4人拍照後離開紅地氈時，明道又細心地走在迪麗熱巴的後面，避免踩到她的裙擺，同時伸手虛扶對方以防跌倒，最後於鏡頭拍不到的地方他更直接替迪麗熱巴拿起裙擺。

紅地氈片段旋即引起網民熱議，不少網民大讚明道舉動超細心，形容他是暖男及王子，「明道真的是好紳士啊」、「暖到我了，還是我心目中的那個明道王子」、「感覺王子在守護公主」。更有網民認為明道的暖心舉動反映人品善良，「明道怕迪麗熱巴摔跤一直在後面虛扶她，人真的很好了」、「細節更加突顯人品」。

（綜合）