璀璨帝國｜46億身家富婆Anna對窮友最疏爽　生日送三十萬鑽石手鏈

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-01-20 21:27

Netflix真人騷影集《璀璨帝國》紀錄了現實亞裔富豪名媛的離地生活，為了在名流奪得更高地位而你爭我奪瘋狂炫富，猶如現實版《我的超豪男友》和《花邊教主》（Gossip Girl），上架不足一星期，旋即登上各地點播排行榜的頭5位。

《璀璨帝國》（Bling Empire）已在Netflix上架。（Netflix）

《璀璨帝國》幾乎每集都上演「八婆嗌交」戲碼，Juicy程度直迫《Keeping Up with the Kardashians》，而節目中絕對不能錯過台裔頂級貴婦Christine Chiu和「比華利山王后」Anna Shay的明爭暗鬥。被觀眾狠批「弱智冇腦」的Christine自命非凡，當Anna回到洛杉磯後，害怕對方會地位受威脅而不斷冒犯Anna，自以為是的態度簡直神憎鬼厭，忍不住邊看邊罵！

璀璨帝國｜頂級貴婦嫁宋朝第24代後人 揮霍炫富生活被網民嘲冇腦

Anna身價估計逾46億港元

如果要計身家，Christine根本同Anna冇得比。這位近60歲的超級女富豪Anna,是俄羅斯軍火商的後人，父親Edward Shay是從事軍火生及國防科技生意，媽媽是日美混血兒，身家估計達6億美元（約46.8億港元）。在節目播出後Anna隨即成為觀眾的焦點，不少人都認為軍火商賺回來的錢都是不乾淨，為人一定是心狠手辣，更會做出不見得光的交易。不過Anna卻為人爽直，做事總是親力親為，對朋友更是好到誇張。看完節目都對Anna另眼相看，改變了富豪自我中心只懂炫富的印象。

送數十萬鑽石手鏈予好友作生日禮物

Anna知道模特兒Kevin並不是有錢仔，故特別請名牌Dior派出專人帶最新服裝系列到家中，並邀請Kevin前來試衫，合身的衣服鞋履全部都送給Kevin，雖然價錢對Anna來說不算是甚麼，卻令Kevin感動不已。Anna對身邊的好友都非常好，除了邀請了Kelly到巴黎過生日，更不時動用私人飛機接法籍好友Florent請對方來洛杉磯陪Shopping，更特別為Florent舉行豪華派對，兼送上數十萬鑽石手鏈做生日禮物，寓意兩人的友誼永恆。

另外，節目另一焦點就是Christine跟Anna的明爭暗鬥。話說Christine刻意戴上一條Louis Vuitton高級訂製鑽石項鍊出席Anna的派對，更直接問Anna是否認得這條名貴手飾。可惜向來花錢從來不看價錢的Anna根本沒有心要跟Christine鬥，更因而大感不悅，為了教訓Christine就特別將她的座位調至遠離主人家的位置。

在節目中兩人有多次「對戰」，有大批網民看到沒有教養的Christine被Anna教訓，不禁大呼大快人心。有人大讚Anna雖然超級有米，但對朋友這麼好確實是非常難得，更笑言：「如果刻意同Anna做朋友就好喇！」、「Anna我不想努力了！」

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