堅離地愛堅離地｜胡楓修哥有「漏口」　只因氹到靚女笑唔捨得改

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-21 21:20

無綫（TVB）劇集《堅離地愛堅離地》除了「毒男四人組」張振朗、何遠東、以及方紹聰夠突出外，其實劇中也有不少資深演員出演值得留意，其中佔相當重戲份的就有康華、李國麟等人，而這套劇更是《踩過界II》之後，另一套本年播出的胡楓（修哥）有份參演的劇集。數一數，其實修哥在三年前拍攝時已經86歲（現89歲），至2021年為止亦已經入行63年，不過大家對這位影視界又有幾熟悉呢？

胡楓（修哥）拍攝《堅離地愛堅離地》真係冇漏口。（《堅離地愛堅離地》截圖）

「舊時」演藝界的藝人多數都會改藝名，例如羅蘭姐、劉丹或者秦沛等，而胡楓的原名就叫做胡繼修，取其意楓樹一年四季都是紅色，可以在娛樂圈「長紅」。胡楓在一篇訪問中提到，改藝名其實是老闆的意思：「等觀眾記得住叫得響！」不過圈內外人都喜歡尊稱他為「修哥」，好一些與他較為親暱的朋友更會稱呼他做「修修」，又因為他舞技了得，所以他又有「舞王修」的稱號。

後生時嘅胡楓真係勁靚仔。（網上圖片）

21歲那年，胡楓正值於家族經營的古董店打工，有一天因為他要做伴郎，又因為他的姑媽說了一句：「阿修，你靚過好多明星喎！」就激發起他入行的念頭。當時有一間大成娛樂公司招募演員，修哥就馬上去了應徵，不過事情並不是一帆風順，原來娛樂老闆發現到修哥有口吃（即是大家說的「漏口」）問題，修哥表示當時有點擔心，會大打折扣。

由謝賢（右）胡楓（中）及南紅主演的經典劇《難兄難弟》。（本港台截圖）

就正如修哥早前接受鄭丹瑞（旦哥）訪談時說的：「天生我才必有用！我雖然是漏口，但我是食這一行飯。」當年面試試鏡時，講對白又好順！最後還成為得到了演出機會，第一次演出就擔正做男一出演電影《男人心》。電影的女主角還是當年花旦芳艷芬，以及梁醒波、鄭碧影。一篇訪問中也提到，修哥人生第一個鏡頭也是緊張到不得了：「我試過飲凍嘢、食煙仔，都仲係驚到震，又好彩俾我一take過拍完，然後波叔太太係咁拍手掌大叫『好嘢』，即刻信心大增，除咗拍第一個鏡頭好驚，直到依家都冇驚過。」後來的故事就如大家所料，上映後胡楓（修哥）一砲而紅。

88年《都市方程式》修哥(右)和陳嘉輝都是主角，劇中還有楊羚及開始冒起的郭富城。

為什麼修哥不改掉口吃習慣？原來是因為「英雄難過美人關」。修哥在鄭丹瑞訪問中說：「嗱，我話畀你聽，我點解唔改呢？我曾經因為有個靚女，聽唔到我講嘢齮齮齕齕，佢喺度好甜咁笑住望我，你話，點捨得改呢？佢係笑我漏口，咁得意。」

修哥胡楓89歲大壽網上生日會勁過台慶 張學友、張家輝群星都出席

上一套播出的《踩過界II》，修哥的演出也大獲好評。（劇照）

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