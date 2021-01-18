堅離地愛堅離地｜李國麟入行47年做盡奸角　現實反而係好爸爸

無綫電視（TVB）是「甘草」演員的寶地，入行做戲年資超過30年的比比皆是。劇集《堅離地愛堅離地》除了有胡楓（修哥）和雪妮姐兩位前輩外，還有李國麟、康華、呂珊幾位實力派演員座陣。今晚（周一）一集接着上周五王子駿（羅梓龍飾）墜樓的劇情，原來他是為了救朋友而墜樓，不是自殺，到了今集的看點就落在飾演父母的李國麟和康華身上。

《堅離地愛堅離地》王守勤（李國麟飾）痛失愛兒。（電視截圖）

一直飾演嚴父「王守勤」的李國麟，今集終於有發揮！劇中兒子死後，同時間又面對妻子張彩月鬧離婚，兒子王子博（謝東閔飾）醉酒打人，最後更激到中風入院，尤其是他演出了為人父親那種人前要裝作堅強，人後卻悲痛慾絕的情感，絕對能夠令熒幕前的觀眾感同身受。

《堅離地愛堅離地》李國麟飾演嚴父，今集他受刺激而中風。（電視截圖）

其實李國麟是1974年第4期無綫電視藝員訓練班的畢業生，同期的還有杜琪峯、劉仕裕（《封神榜》監製）和黃杏秀、潘嘉德（《三個女人一個「因」》監製）等人，可說是出身於黃金年代，其後李國麟也參演過經典的《家變》、《上海灘》、《楚留香傳奇》等經典劇集演出，因為嚴肅又略帶「殺氣」的外表，所以早期多是飾演反派角色。

李國麟飾演過不少經典角色。（電視截圖）

入行將近45年，演技當然是爐火純青，無論是《男親女愛》鮑一柱、《封神榜》申公豹、《皆大歡喜》萬玨奇和《溏心風暴3》許雅麟，個個角色都是8，90後觀眾耳熟能詳的。除此之外，他在90年代也曾到過馬來西亞發展，1995年經由李添勝邀請，才又回巢到TVB參演《神鵰俠侶》。

李國麟十分痛鍚女兒。（李國麟weibo）

劇中李國麟雖然是嚴父，但現實卻是一名「女兒奴」。他在1997年與與圈外女友Angel結婚，其後在02年誕下女兒李沅薐，為了有利女兒成長更索性搬到清水灣。李國麟曾在訪問中笑說，自己47歲得女是「老蚌生珠」。對待這一顆「掌上明珠」，他可算是「鍚到燶」，例如女兒的新電話買了三日就遺失，媽媽說要買一部舊電話給女兒，但過幾天李國麟竟然偷偷地買回新款給女兒。李國麟：「生女就寵，因為唔知佢將來嫁得好唔好。」上年更因為一張親吻女兒的合照惹來網絡一陣嘩然，不過他本人就好少理，直言只是其他人思想保守。

李國麟近年到中國內地上綜藝節目《王牌對王牌》。（李國麟weibo）

點擊重溫李國麟演出：