陳志雲分析TVB最新權力架構　爆曾志偉當年唔願回巢內幕

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-22 22:20

無綫（TVB）主席許濤日前（21/1）公布將委任曾志偉出任集團副總理兼行政委員會特別顧問，主管綜藝及資訊娛樂節目，而王祖藍亦獲委任為首席創意官。消息發布後令不少觀眾以及網民都大感震驚，更有不少人分析現時無綫電視的權力架構，指將會上演「TVB內鬥」的戲碼。今日（22/01），前TVB總經理陳志雲就於其YouTube頻道《志雲頻道 stephenchannel》談及無綫的內鬥。

陳志雲在個人YouTube頻道大談無綫內鬥。（YouTube截圖 / 《志雲頻道 stephenchannel》）

一開始，陳志雲就表示當自己收到曾志偉成為TVB高層的新聞時，就以為是惡搞新聞，不過他說：「我唔係質疑曾志偉唔能夠勝任，而係熟悉佢嘅朋友都知道，佢真係好似一個『濕水欖核』咁，好難將佢捉落嚟。」他還指出曾志偉在圈中的人脈廣闊以及製作經驗豐富：「佢重投TVB懷抱一定唔會係負面。」但陳志雲就表示，能否挽回「TVB收視頹勢」關乎很多因素：「至少可以達到團結同振奮綜藝及資訊娛樂組別嘅舊同事。」

曾志偉和王祖藍正式回巢。（資料圖片）

片中他也說，憶起兩三年與曾志偉的一段對話：「我曾經同志偉講過：『點解你唔返TVB？』佢表示過唔返去嘅原因：『而家嘅TVB已經唔係我哋認識嘅TVB。』我相信佢呢一次返去，應該係有一定嘅把握同實際嘅權力，會為觀眾搵返認識嘅TVB。」更為曾志偉說好話，表示撇除對方的政治立場，他是一個真心關懷朋友的人：「喺我最艱難日子，佢畀咗我好大好大支持同信任，呢一點我永遠永遠唔會唔記得。」

無綫電視音樂發展事務暨星夢娛樂行政總裁 何哲圖以及無綫電視助理總經理（非戲劇製作） 余詠珊。（陳順禎攝）

對於TVB的內鬥以及權力，他就分析掌管TVB音樂歌曲範疇的何哲圖（Herman）將是一個焦點，因為他的太太正正就是任職TVB助理總經理（非戲劇製作）的余詠珊。同時，他也表示，很多人會較多人關注現時TVB董事局副主席兼行政總裁李寶安會否失勢，他說：「點解咁講？因為江湖傳聞，志偉唔願意回巢係因為李寶安嘅，不過我哋當茶餘飯後話題，聽下就算啦。」之後陳志雲就轉而談及其他，沒有再繼續「TVB內鬥」的話題。

香港上市公司電視廣播有限公司董事局副主席兼行政總裁 李寶安。（李澤彤攝）

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