陳凱琳龔嘉欣譚凱琪頻頻合體冇沈卓盈份　少婦聯盟好姊妹決裂？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-01-23 13:30

圈中有不少藝人因為合作而結為好友，更組成閨密團，包括胡說八道會、七魔女、「處女黨」Amazing Esther、M Club等等，而陳凱琳（Grace）、龔嘉欣（Katy）、譚凱琪（Zoie）同沈卓盈（Jess）就因為合作拍攝劇集《平安谷之詭谷傳說》而結緣，四人組成「少婦聯盟」，更互相見證了對方的人生大事。日前Grace與Zoie一起為Katy慶祝在台慶頒獎禮上連奪兩獎，但Jess就不見影，其實近一年來Jess甚少出席「少婦聯盟」的聚會，引來外界猜測她們姊妹情不再！

日前陳凱琳（Grace）同譚凱琪（Zoie）一起為龔嘉欣（Katy）慶祝在台慶頒獎禮上連奪兩獎，但Jess就不見影。（IG＠kungkaty）

四人因為合作拍攝劇集《平安谷之詭谷傳說》而組成「少婦聯盟」。（IG@ghlchan）

四人組成「少婦聯盟」時都未結婚，但因為她們會經常分享好多「師奶嘢」，所以叫「少婦」。而在「少婦聯盟」成立一周年時，四人更影了一輯泳照留念，相當養眼。四位靚女不但不時相約聚會，在Grace懷第一胎時，三位好姊妹都有去探望，不過Jess在2019年年初於泰國布吉舉行婚禮時，陳自瑤（Yoyo）、徐菁遙（前名徐淑敏）、何天兒（前名何傲兒）等組成姊妹團送嫁，但就沒有邀請「少婦聯盟」成員。

「少婦聯盟」最後一次全員合體已經是去年年初送Zoie出嫁。（IG@kungkaty）

Jess在2019年年初於泰國布吉舉行婚禮，陳自瑤、徐淑敏、何傲兒、何傲芝、黃芳雯等組成姊妹團。（IG@jessie_sum）

重溫姊妹情：

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自從Grace誕下大仔鄭承悅（Rafael）後，Katy同Zoie不時到Grace屋企探BB，但就甚少見到Jess的身影。而四人最後一次全員合體，已經是去年年初Zoie與拍拖8年的富貴男友莊日宇（Enrico）結婚時，Grace、Katy同Jess一起送好姊妹出嫁。之後每逢姊妹聚會都只見到Grace、Katy同Zoie出席，而Jess就與Yoyo、Suki等相聚居多，難怪有不少網民都猜測她們感情不復從前，疑似姊妹決裂。不過其實Jess在今年元旦宣布懷孕喜訊時，三位好姊妹都有留言送上祝福，可見關係仍然友好！

沈卓盈（Jess）在今年元旦宣布懷孕喜訊，三位好姊妹都有留言送上祝福。（IG@jessie_sum）

近一年來姊妹聚會甚少見到Jess的身影：