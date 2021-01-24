李綺虹激罕露面素顏帶憔悴　期望重返幕前：希望來內地拍戲

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-01-24 07:30

現年50歲的李綺虹在1994年參選港姐獲得季軍後入行，過往曾參演不少劇集，更曾入圍金像獎及金馬獎最佳女配角，演技備受肯定。不過李綺虹在2004年與老公結婚後就移居加拿大，逐漸減少幕前演出，作風低調的她甚少在社交平台分享近況，但日前她突然進駐小紅書，不但一連Post出多張近照及與家人的合照，更頻頻與網民互動！

李綺虹當年以「開心果」的形象深入民心。（小紅書圖片）

重溫李綺虹的演出：

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李綺虹當年憑着演出《神鵰俠侶》中的郭襄、《絕代雙驕》中的「小辣椒」張菁、《楊門女將》中的楊排風等而大受歡迎，更以「開心果」的形象深入民心。近年已經淡出幕前的李綺虹過往曾在微博分享日常生活，但自從2012年9月後就沒有再更新，不少粉絲都留言表示期望她回歸。去年曾有網民偶遇李綺虹，更拍片擺上網，但片中的她看起來憔悴了不少，令不少網民慨嘆美人遲暮。

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日前李綺虹正式進駐小紅書，並分享了在加拿大的日常生活，相中的她都以素顏示人，雖然魚尾紋明顯，但笑容燦爛，不少粉絲都大讚她勇於展現真實一面！而李綺虹亦有強調自己並沒有退出演藝圈：「只是這些年沒工作找我，一是年紀大了，可能沒有適合我的影視劇角色。二是我定居加拿大，製作方需要支付我的機票+酒店費用。其實我很希望來內地拍戲，錄節目和內地的fans見面！」由於帳號未獲認證，不少網民質疑不是本人，更指李綺虹中文不流利，但她就解釋道自己是用翻譯軟件逐句翻譯，更上載了一段影片證明，雖然她沒有出鏡，但可以聽出正是李綺虹的聲音，而粉絲亦紛紛留言表示希望她重返幕前！

李綺虹以素顏示人。（小紅書圖片）

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