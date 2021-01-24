Lily Collins無懼新冠肺炎疫情照搞婚禮　哥哥親證已收到喜帖

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-24 09:30

因演出Netflix劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）人氣再度翻紅的Lily Collins，與未婚夫Charlie McDowell已經定下婚期，甚至開始發出喜帖，婚禮籌辦一點也沒有因為新冠肺炎、各國收緊防疫措施而停擺。Lily住在愛爾蘭的同父異母哥哥Simon透露，已經收到邀請出席她的婚禮，相信一定會辦得非常好。

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Lily Collins的父親是英國著名資深藝人Phil Collins，曾經唱紅不少經典名曲，但Phil的感情生活一如其他的樂壇天王，都有些複雜，Simon是他首任妻子所生，兩人離異後，Simon和母親一起住在愛爾蘭，而Lily則與她的母親定居美國，不過兄妹之間還是會靠通訊軟體或是視訊談話戶相關心、並未形同陌路，Simon表示雖然沒有面對面見過Chrarlie位未來的妹夫，卻常在網上交談，家族之間還有一個視訊會議的群組。

Charlie McDowell也是星二代，父親是「發條橙」男主角馬康．麥杜維（Malcolm McDowell），母親是《回到未來》第3集中最後與博士配成對的瑪麗史汀柏根（Mary Nell Steenburgen），繼父是《Three Men and a Baby》泰德丹森（Ted Danson），出身如此顯赫，因而近10年來交往的對象幾乎都是女神級，包括Patricia Mara、Emilia Clarke到Lily Collins，顯然還是Lily與他最契合，才決定一起邁向婚姻生活。

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