Lily Collins主演《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）在Netflix上架，是《慾望城市》(Sex and the City)的創作人Darren Star新作。在巴黎拍攝，甫上架已登香港地區最受歡迎的「十大節目」之一。

Emily在劇中說：「是巴黎！又不是沒有規矩的平衡時空！」但當法國人看到這套以巴黎為主題的劇後，他們總結：「不，艾蜜莉。你確是活在平衡時空。」 （《Emily in Paris》劇照）

Lily Collins演的Emily在劇中說：「是巴黎！又不是沒有規矩的平衡時空！」但當法國人看到這套以巴黎為主題的劇後，他們總結：「不，艾蜜莉。你確是活在平衡時空。」

《Emily in Paris艾蜜莉在巴黎》誠實看後感：巴黎真是這樣嗎？

《Emily in Paris》，又是職場「小薯」打拼的戲碼，Emily天天用心穿撘，一襲衣裙，從頭到腳，都是名牌。乍看，甚有當年《穿Prada的惡魔》的味道。

看《Emily in Paris》的觀眾，基本上一半為了Lily Collins，餘下的為了巴黎與時裝。故事講述美國人Emily（Lily Collins飾）獲公司派到巴黎當社交媒體顧問，卻受到巴黎同事的排擠與阻撓。

【點圖即看】劇中對法國人「意見」，刻薄對白被指極為真實？＝＝＞

不諳法語 只靠翻譯程式溝通真的可行？

Emily大膽活潑，雖只靠翻譯程式跟法國人溝通。不知恁地，同事們卻開始喜歡她，而她也開始享受巴黎那慵懒又時尚的生活－在香榭麗舍大道逛街、在杜樂麗花園吃法包。《Emily in Paris》一共十集，每集只半小時。觀眾在花枝招展的Emily眼底下認識到這樣的一個巴黎。難怪在疫情底下，這劇集更受歡迎！

Lily Collins在劇中大膽活潑，雖只靠翻譯程式跟法國人溝通。不知恁地，同事們卻開始喜歡她，而她也開始享受巴黎那慵懒又時尚的生活－在香榭麗舍大道逛街、在杜樂麗花園吃法包。（《Emily in Paris》劇照）

真實法國人回應：怎麼一點都不似我認識的巴黎？

電影中的巴黎，永遠聚焦在晚上的艾菲爾鐵塔，街道光鮮，一塵不染；事實卻是，遊客到巴黎觀光，要份外小心，不單要提防小偷，也要慎防患上巴黎症候群（Paris Syndrome）。

巴黎症候群即指電影、雜誌片面化巴黎美好的一面，而有過高期待的遊客，到當地後卻發現治安不良、街道髒亂、人群冷漠等現實落差，這種文化衝擊可能會產生恐慌、幻覺、頭暈、心跳過速等短暫現象。

曾在巴黎工作多年的Elaine Sciolino就在《紐約時報》撰文，訪問身邊的法國朋友，竟一致地覺得《Emily in Paris》十分可笑？

＝＝＝＝＝＞點擊看真實法國人看《Emily in Paris》後的反應：

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只有其中一句對白，他們都覺說得十分中肯。就是當Emily嘗試向她的刻薄上司 Sylvie示她，問Sylvie為何不想跟她做朋友時，Sylvie回應：

你來到巴黎，走進我的辦公室，就連法文你都不想學。你當整個城市是你的主題樂園，美食、性愛、酒，或許一點兒文化，一年後你就會回到你本來的地方。 Sylvie, 《Emily in Paris》

跟來去如風的美國人做朋友，他們本來就抗拒。