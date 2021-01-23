陀槍師姐2021｜杜之克歡迎與曾志偉合作：佢返咗嚟會多好多嘢發生

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-23 23:00

曾志偉回巢出任無綫電視副總經理兼行政委員會特別顧問一職，並負責綜藝及資訊娛樂節目，成為了近日的城中話題，不少人都對他回歸後的計劃感到好奇，更有網民覺得會加劇TVB的內鬥，不過現任無綫電視副總經理（節目及製作）杜之克就對曾志偉的強勢回歸感到歡迎。

曾志偉和王祖藍正式回巢。（資料圖片）

杜之克今日（23/01）出席新劇《陀槍師姐2021》的宣傳活動，他接受《香港01》訪問時就說：「志偉係一個有心人，我哋識咗好多年。我所認識嘅志偉，佢返嚟一定好想有好嘅作品，可以提攜新人，同埋希望可以帶動多啲同其他平台嘅合作。佢一定係向住呢個方向努力。無論係各個組別，包括我在內，都一定會好衷心想同志偉合作。佢返咗嚟就一定好開心，多好多嘢發生。」不過杜之克就表示計劃就要留待給曾志偉公布。

新劇《陀槍師姐2021》將於1月25日開播。（葉志明攝）

杜之克表示各組都會衷心同曾志偉合作。（葉志明攝）

今日記者會上，杜之克致詞時也開玩笑的說，《陀槍師姐2021》播出期的更動是為了製造話題：「而家真係成為大家嘅話題，有好多人留意。」及後受訪時，他就道出「《陀槍師姐2021》搶閘播出的原因：「各種理由啦，哈哈哈，我都開始信自己頭先台（上）講嘅嘢。無論如何，幾經艱苦我哋都終於協調晒所有嘢，如期推出。因為呢套劇有合作伙伴，其實我哋要協調嘅有好多，今次係去到好抆水嘅時間先協調晒，咁出唔出街？梗係出啦。」

杜之克開玩笑說《陀槍師姐2021》「彈出彈戊」是宣傳技倆。（葉志明攝）

又謂希望《陀槍師姐2021》能帶給觀眾歡樂，讓大家能在新年時開開心心笑住睇，幫手撥開雲霧。被問到《陀槍師姐2021》劇集的播出檔期是不是一開始就決定會與其他平台一同播放，杜之克就回答：「係！」

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