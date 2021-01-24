陀槍師姐2021｜曾淑雅被陳豪氣場震攝：第一次咁近距離見到真身

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-24 11:00

近年TVB都有不少新血加入，其中較為人熟悉的就有去年頭才剛加入的「行山系女神」曾淑雅（Jumbo），由模特兒做起的她未加入TVB之前，在網絡上就已經略有名氣，一雙長腿加上陽光、甜美又燦爛的笑容，實在迷倒不少人。

曾淑雅（Jumbo）真係好上鏡。（IG@jumbotsang）

加入TVB前，曾淑雅亦曾參演過電影《超級經理人》、《PG戀愛指引》和《空手道》等的演出，電視劇方面更有《短暫的婚姻》以及《心冤》，演出表演經驗絕對足夠，所以簽約TVB後就隨即被力捧，一年內已經主持了《眼睛去旅行》、《蒲夜市》、《姊妹淘》、《3日2夜》和《港產旅行團》等節目，還參演了《香港愛情故事》以及2021年的頭砲劇《陀槍師姐2021》。

「行山系女神」曾淑雅（Jumbo）。（葉志明攝）

曾淑雅（Jumbo）今日（23/01）出席《陀槍師姐2021》宣傳活動，接受《香港01》訪問時表示，今次角色挑戰大，與自己的個性不相同：「我笑起嚟就會好少女，所以個個都話『嘩，你做madam？』導演都成日提我唔好笑，笑咗就會唔夠cool，因為笑就會有親和力，似做社工。」

曾淑雅有174cm身高，相當突出。（葉志明攝）

與陳豪、宣萱感覺如何？她就笑說自己第一次見到陳豪時十分緊張。她說：「有一幕喺口供室出嚟，大家都有對白咁啦，拍嘅時候真係會緊張！海哥（海俊傑）仲問我：『有冇事？』因為第一次咁近距離見到陳豪真身，以前都只係隔住電視睇，同埋宣萱都係。」

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