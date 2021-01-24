陀槍師姐2021｜「御用人質」宣萱紀錄再刷新　盤點26次被挾持演出

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-24 01:00

無綫（TVB）劇集經常會以演員既有的形象去安排角色，有些演員就經常飾演少女角色，有些就是惡人，而有些則是扮傻仔，而講到宣萱的話，其實她都有一個「御用人質」的稱號。宣萱入行至今27年，拍過3，40套劇集電影，但原來她已經飾演過「人質」26次！到底在星期一（25/01）播出的新劇《陀槍師姐2021》中會不會再做人質呢？

宣萱又破「御用人質」紀錄。（葉志明攝）

今日（23/01）宣萱出席新劇《陀槍師姐2021》記者會，接受《香港01》訪問時透露：「一開始就有得睇㗎啦，哈哈。之前《使徒行者2》試過臨時加，但係今次就一開始已經有（做人質戲份）！」看來宣萱「御用人質」的稱號已經是人所皆知的事，編劇才會安排宣萱做人質。宣萱聽聞就笑說：「呢個已經成為慣性，宣萱等如人質。」即是說，算上《陀槍師姐2021》的話，宣萱共計被挾持了27次！

宣萱又做人質啦。（葉志明攝）

宣萱表示，對劇集十分有信心，更明言《陀槍師姐2021》將會比以往四輯更為經典。她說：「以前有以前嘅好，而家又會帶到一啲輕鬆嘅感覺畀大家，就好似一間公司入面，有人會負責輕鬆搞笑，有人會負責正經嘅，乜都有。」

宣萱被稱為「存活率最高的人質」，算上《陀槍師姐2021》的話，共經歷過27次被挾持都大難不死。

成為新一代「陀槍師姐」，宣萱會否感到壓力，或者將角色更上一層樓？她回答：「我唔會奢望啲乜嘢，只會覺得好開心可以成為呢一個系列嘅其中一分子或者希望收視點樣。因為我自己拍劇係享受過程，收視各樣嘢唔係我哋控制範圍，演員就係做返演員嗰部分，其他就交畀公司其他部門。」

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