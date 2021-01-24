39歲袁偉豪婚後曾被狠批為醜男　突然變成網紅小鮮肉靚樣回春廿年

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-24 18:30

港男冠軍出身，現年的39歲袁偉豪 （Ben) 於早前出席完無綫的《萬千星輝頒獎典禮2020》後，竟被網友狠批他的狀態大不如前，甚至被形容是「醜男」，面容顯得又殘又肥腫，令到他在IG發長文回應有關批評，表示自己最近有點累，身體狀況時好時壞，也會因為肥胖而不上鏡。他講到：「儘管你們覺得我是結婚後走樣，甚至乎醜男也好！感謝大家在（連登）特意地為我開一個話題，來為大家抒發一下你們的壓力。」又謂其實每一個人也會變老，網民的負面批評只會成為他的動力。 Ben的粉絲就留言鼓勵他，指他的外表已被公認，不用受閒言閒語影響。

袁偉豪日前出席《萬千星輝頒獎典禮2020》後，被網友形容是「醜男」。（IG/@ benontheroad）

事隔數日，Ben接受訪問時坦言被網民抨擊令到他的心情確實是有一點低落，不過已下了火，心情亦已回復。呢日他就先後於IG post了兩段短片，片中的他化身廚男，親手炮製抹茶味的心太軟甜品，以及沖咖啡拉花，而他老婆張寶儀就負責試食和幫他拍片。鏡頭下的Ben明顯已重拾昔日的型英帥靚正樣子，皮膚原本偏黝黑的他更是突然變得非常之白淨，臉型緊緻瘦削，直情似十足那些網紅小鮮肉的樣子，彷如瞬間回春了廿年，靚仔到令人驚訝，真是一洗日前被批「醜男」的污名。

點擊睇袁偉豪突然變網紅靚樣以及他近年有無走樣：