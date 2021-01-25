湯怡嫁麥秋成雙喜臨門好突然？　各自「前度」洪卓立蔡思貝太深刻

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-01-25 16:08

湯怡宣佈同麥秋成結婚，仲雙喜臨門準備做爸爸媽媽。（IG：@yuenkaka）

現年33歲嘅湯怡忽然爆出雙喜臨門，同蔡思貝舊愛排舞師麥秋成已造人成功，今日（1月25日）入紙排期註冊，下個月舉行簡單嘅婚禮。原來二人同為胡忠中學校友，喺埋一齊之前各有一段令人印象深刻嘅感情。

湯怡宣布雙喜臨門 嫁麥秋成兼升呢做媽媽：餘生請多多指教！

湯怡同洪卓立拍拖十一年，最終只能做返好朋友。（湯怡微博）

【按圖看】湯怡當年的青澀樣貌＝＝＞

湯怡16歲已經入行，有翻版黎姿之稱，佢接受訪問時表示洪卓立係佢嘅初戀：「中三有男仔同我示愛，走埋一齊有2、3個月，但我哋手都冇拖，反而同阿Ken（洪卓立）係第一次正式拍拖，好多人都話難以置信。」二人足足11年愛情長跑，大家都以為佢地會拉埋天窗，可惜未能繼續走落去。

2018年湯怡洪卓立宣布分手，令外界非常震驚。（IG：@yuenkaka）

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2018年湯怡同洪卓立宣佈分手，令外界相當震驚，湯怡表示兩人之間相處有些問題：「一齊咁多年，相處一定會有問題。加上當時我都去到一定嘅年紀，對女仔嚟講年紀都唔細，開始會諗將來，會諗大家事業上嘅問題，或者分開一下各自去衡量，對雙方的成長會更好。」分手前佢地用咗一年時間磨合及改善，最後決定忍痛分手：「冇人知將來係點，不過分開一下，為自己同屋企人都好，都唔會浪費時間。」與洪卓立分手後湯怡一直保持單身，不過曾一度有傳與陳家樂撻著，甚至有報道曾經指陳家樂就是湯怡與洪卓立之間的第三者，不過二人也相相否認。

麥秋成－2014年，蔡思貝與排舞師麥秋成爆出戀情，有指因思貝與太多男星過從甚密，令男方失望提分手。麥秋成更在社交網站上以英語寫道：「不要再讓人浪費自己時間」。（IG圖片）

至於麥秋成2014年曾與蔡思貝交往，雙方相戀約一年後分手。蔡思貝早前接受電台訪問時，表示回港發展後只同麥秋成拍過拖，仲透露二人相戀分手經過：「初入行喺Studio影完雜誌相，化妝師朋友請我留低參加聖誕派對認識。佢走進來同我傾偈，好浪漫咁講：『喺整個場合只睇到我一個人！』我哋係做咗九個月朋友先開始拍拖，分開係因為他想穩定，要照顧我，而我剛剛入咗呢個夢想嘅演藝行業，唔想咁快穩定，大家追求唔一樣。」

麥秋成與蔡思貝拍拖大約一年，分手後亦一直保持單身，直至2019才傳出與蔣家旻相戀，當時更曾有報道指二人練舞找湯怡做煙幕，看來事實與報道恰巧180度相反。

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