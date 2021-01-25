湯怡宣布雙喜臨門　嫁麥秋成兼升呢做媽媽：餘生請多多指教！

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-25 15:10

湯怡今日（25日）在Instagram公布喜訊，與麥秋成宣布結婚兼有喜，雙喜臨門！

湯怡宣布與年長8年的麥秋成結婚。（Instagram：@yuenkaka）

湯怡在Instagram發文上載多張婚紗照，並發文感謝麥秋成年自己人生變得更美滿：「致 麥秋成，曾經擦身而過的我倆，能夠走在一起是緣份，現在能守在一起是福份，謝謝你的光臨，完整美滿了我的人生，亦充滿甜蜜色彩與歡樂，餘生請多多指教。#我們仨 #愛在蜜園」

麥秋成亦在Instagram發文寫道：「致 袁家怡，愛真是奇妙，在生命的巨輪上我們曾經多次相遇，誰想到命運之神早已把我們緊緊扣著，妳的愛 讓我感到無比幸福，亦願我的愛 能讓你心平靜溫暖和快樂，日後的路上願我們互相扶持，亦煩請在生活上多多指教。#我們仨 #愛在蜜園」

英皇回覆表示：「真係喜事浪接浪， 好興奮 ，好安慰，公司衷心恭喜湯怡和麥秋成雙喜臨門，我們大家都很開心為他們高興，湯怡16歲加入英皇這個大家庭，一路看著她 逐步成長，現在她將成為幸福的新娘子及美麗的準媽媽，我們英皇娛樂集團全體上下，祝佢哋白頭到老永遠幸福。」

洪卓立大方祝福前女友湯怡。（Instagram：@yuenkaka）

曾與湯怡拍拖11年的洪卓立亦大方在下方留言送上祝福：「恭喜恭喜，身體健康！幸福快樂！」

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