璀璨帝國｜牛仔布王國千金Cherie未婚生子　不甘沒名份向男友求婚

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-01-25 23:00

近期最多劇迷討論的一定是Netflix真人騷影集《璀璨帝國》（Bling Empire），節目中揭開了瘋狂又浮誇的富豪名媛日常，同時又有富婆為出位而明爭暗鬥，非常適合觀眾的口味，上架短短10日已經登上各國的點播排行榜首5位。節目除了真實地記錄了有錢人如何豪擲千萬搞肉毒桿菌派對、曬百萬珠寶之外，同時亦深入地探討他們的複雜的感情生活和家庭關係，讓觀眾看到有錢人其實都有看不到的煩惱。

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除了在節目中搶盡鋒頭的「宋朝太子妃」Christine、對朋友超好的軍火商後人Anna Shay之外，牛仔布王國千金Cherie Chan都很值得留意。行逕較為低調的Cherie在節目中透露，自己曾簽約Sony旗下在日本出道做歌手，可惜因為母親反對，追夢兩年後決定離開日本返回美國生活。

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出身名門望族的Cherie後來認識了傢俬王國富二代Jessey Lee，並在拍拖4年期間育有大兒Jadore和細仔Jevon，不過由於Jessey一直遲遲還未求婚而令Cherie感到非常心痛和困擾。雖然Jessey承諾Cherie不會離開她，亦會努力共同撫養一對子女，但Cherie仍感到沒名份。直至Cherie的媽媽因病離世後，Cherie認為自己不能再等下去，最後決定在兒子的百日宴向Jessey求婚。

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在兒子Jevon的百日宴結束前，Cherie邀請Jessey一同上台，然後Cherie拿出了先前預備好的講稿：「雖然今年過得很苦，但我仍然覺得非常感恩。Jessey，我們共同打造了一個美好家庭，我真的很愛你，所以我要提出這個問題。Jessey Lee，你願意毫無條件地永遠愛我？Will you marry me？」震驚全場嘉賓。當問到是否願意跟自己結婚時，Jessey起初面有難色，更呆了整整1分鐘，在場嘉賓都非常擔心Jessey會拒絕Cherie，幸好他最後都答應了Cherie的求婚。

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