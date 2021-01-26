口水多過浪花｜鄭裕玲談跟梅艷芳往事　認唔熟︰我同佢嘅世界唔同

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-01-26 07:30

鄭裕玲（Do姐）和梅艷芳（梅姐）同樣在80年代走紅，二人曾合作拍電影。已故巨星梅艷芳是一代天后，除了在舞台上極有風格外，工作態度認真，而且為人也有義氣，在圈中人緣甚好。Do姐日前在主持電台節目《口水多過浪花》的《Do姐有心事》環節大爆當年跟梅姐相處的往事。

Do姐和梅姐兩位都有「大姐大」之稱，曾合作拍《賭聖延續篇:賭霸》，也是唯一一套她們合作拍的電影。（網上圖片）

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當年梅姐選完新秀後正式出道，Do姐就自言經常跟她在電視台碰面，她說︰「唔知係咪佢細個坎坷，佢係一個好懂事嘅人。雖然大家覺得佢好大家姐，佢的確係㗎！我同佢嘅世界係唔同嘅，佢係好鍾意出去，帶埋成大班人開心啊、食嘢啊、玩啊咁樣，好有義氣嘅一個女子嚟，我好欣賞佢。」她們正式合作是電影《賭聖延續篇:賭霸》，在拍這部電影前有一次訪問跟梅姐接觸過，是在她在1992年主持的清談節目《鄭裕玲星夜傾情》。

Do姐當年曾在方問前問梅姐︰「有冇啲咩嘢係唔問得？」怎料對方說︰「問乜都得！」Do姐至今依然記得，且非常感謝對方對她的尊重和信任。（Instagram@do_do_cheng）

節目找到梅姐做第一集嘉賓，Do姐表示訪問名氣大的明星，也怕問了令對方不高興的事，所以當時跟梅姐不熟的Do姐，就直接問對方︰「有冇啲咩嘢係唔問得？」因為梅姐有很多新聞，怎料對方說︰「你千祈唔好諗呢樣嘢DoDo！呢個節目係你㗎嘛，而且你打頭炮啊嘛，我上得嚟，我梗係咩都答啦，你而家唔使話俾我聽你問乜嘢，問乜都得！」Do姐強調當時她們並不熟︰「冇㗎，我都話我哋兩個世界，佢去蒲嘅時候，我已經瞓咗，佢好好啊！我覺得係一個冇得頂嘅藝人！我已經好有好感，Respect。」

當年在《鄭裕玲星夜傾情》節目中，Do姐問及梅姐的成長、演藝、政治看法、愛情等，無所不談。（YouTube影片截圖）

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直到後來二人合作拍《賭聖延續篇:賭霸》，到後段拍得好辛苦，連續拍足30個鐘，周星馳也有客串一些戲份。臨尾真的「拍到暈」，劇組預備了兩個睡袋，不用拍的人就可以「眠一眠」，她跟梅姐也會補眠，她說︰「嗰個（合作）經驗都好愉快。」講到梅姐患上子宮頸癌後，TVB為她拍個人特輯，一來宣傳演唱會，二來她想見見粉絲，Do姐說︰「我就係差唔多嗰次係最後見佢，做完個特輯，我同佢講『梅姐，雖然我同你唔熟，但係我好希望你會戰勝佢，身體健康』。」對方就多謝她。Do姐又再激讚她︰「佢個人真係好好，好有義氣，而且佢好熱愛呢行，無論係邊個範疇佢都鍾意，唱歌、演戲、演唱會，所以我都好有幸，雖然唔係同佢合作得好多，但係曾經同佢合作過呢套《賭霸》。」

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