43歲梁雪湄飛泰國歎世界性感近照曝光　網民︰點解你靚過廿年前？

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現年43歲的前無綫藝人梁雪湄（Koei）當年憑「電波少女」組合出位，之後在《陀槍師姐》系列飾演的「四喜」非常入屋，不過她2009年離開無綫後，曾到亞視做主持工作，不過發展平平，之後就絕跡幕前，近年她兼職做旅遊和飲食Blogger，經常周遊列國。早前她飛泰國隔離，出關後到蘇梅等地玩，不時在IG更新靚相，讓一班去不到旅行的粉絲解解渴。她最新貼的照片中，見到她身處拷叻，跟陽光玩遊戲，非常寫意，且穿着花花薄紗裙，性感到爆！

Koei經常大騷身材。（Instagram@koei_koei）

Koei保養有道，十年如一日！（《陀槍師姐》截圖）

Koei淡出幕前後，與朋友開設美容院，後來梁雪湄更涉獵飲食界，加入資金投資經理人的冰室連鎖店生意，成績相當不錯。而43歲的Koei保養得相當好，外表「十年如一日」，少女感滿滿，網民更留言大讚她︰「點解你靚過廿年前？」外界也有指她的樣子更愈來愈似女神黎姿（馬黎珈而）呢！

點擊下圖看更多Koei的最新照片和其他靚相︰

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