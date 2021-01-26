佘詩曼演弱視在家閉眼找感覺　自認因「雞仔聲」想退出娛樂圈

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-26 21:15

現年45歲的佘詩曼近年已經將重心轉移內地發展，所演出的劇集均叫好叫座，就好似《延禧攻略》﹑《燕雲台》等，早已站穩了內地電視圈一線地位。近來，她獲內地新浪媒體邀請參演拍攝《最美表演》其中一個單元的演出，短短6分鐘的獨角戲非常精彩。

現時佘詩曼的演技已經達到神級級別，幾乎無可挑剔，但原來不講不知她曾一度懷疑自己演技而想過退出娛樂圈，而這個情況就發生在TVB的時期。

佘詩曼演一位弱視攝影師，演技非常到位的。（《最美表演》微博圖片）

這些年走來佘詩曼的演技早已獲得觀眾的認可，特別是她的哭戲非常感染別人，更一度被網友盛讚可作為「瓊瑤式落淚」的範本。而是次在《最美表演》中，她飾演一位弱視的攝影師，在零對白的情況下單靠眼神與表情去表達情感，最後崩潰落淚的畫面完全是觸動人心，原來為了這個角色她背後做了好多功課。佘詩曼在接受媒體訪問時道：「我看了很多片段，就是有些是弱視的，有些是完全看不到東西的，參考一下。我幾天在家裡也嘗試閉着眼睛，在黑夜中是怎麼走過來的，從我在房間走到洗手間然後我洗澡，完全是閉着眼睛的。我想感受一下看不到東西是怎麼生活的。因為不習慣嘛，所以你就要靠你的觸覺去幫助你，這個是我要找的感覺。」非常認真。

佘詩曼的哭戲特別感染觀眾。（影片截圖）

今時今日對她來說演技這回事已經駕輕就熟，但在此之前她其實有一段時間是對自己演技沒有信心的，更一度想退出娛樂圈。而這段時間就發生在TVB的時期，當年她剛出道不久就獲力捧，在《雪山飛狐》出演女主角，隨即演技屢受惡評，聲音太輕小被批評是「雞仔聲」，講對白又不清楚，表情不到位等，當時令她非常難受：「因為我沒有唸過那些演藝的訓練，然後一來就叫我演一個女一號，我真不會演。然後又害怕，對周邊的環境又不熟悉，所有人都不認識，然後怎麼叫演戲也不懂。所以我說話永遠都是聲音很小的就不敢說出來，就很怕別人聽到我的聲音，然後很怕聽到我出錯。所以一直聲音很小，然後他們就批評我說是「雞仔聲」就是說聲音很輕說對白。那個時候我有想過不適合這一行，不如退出娛樂圈。」幸好之後獲得許多前輩教導，佘詩曼才慢慢了解演技這回事，成就今日的地位。

一出道就做女主角，不斷被批評講對白「雞仔聲」。（微博圖片）

現時的她已經站穩了內地電視圈，亦偶爾跨足綜藝圈參加節目。而因為一檔綜藝節目《乘風破浪的姐姐》爆紅，不少一線女明星都受邀參加，就好似那英﹑容祖兒﹑張栢芝等，亦引來不少網友期待佘詩曼參加，但她一口就拒絕：「我不適合，我不喜歡跳舞，因為跳舞真的我沒甚麼興趣。」揚言現時以演戲為主。

佘詩曼現時只將重心放在演員的身份上。（佘詩曼微博圖片）