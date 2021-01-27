阿嬌演妲己顏值達顛峰　盤點最美妖后范冰冰嫵媚至極?

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-27 23:00

多年來「封神演義」的題材拍不停，近來阿嬌（鍾欣潼）亦加入應行列拍攝電影《封神》，在戲中她將飾演一代妖妃妲己。日前劇照曝光不少網友都對阿嬌出演妲己都有讚無彈，事關她顏值高附合妲己姿色出眾的形象。其實除了阿嬌之外，圈中亦曾有多位女星飾演過妲己，現在就讓我們來看一看吧！

眾所周知阿嬌顏值高本身已經是一位大美人，在電影《封神》中她飾演的妲己相當吸睛。在沒有太多飾物的配襯下，一頭長長的頭髮配上簡單妝容已經非常吸引，特別是她一雙大眼睛讓人有憐惜的感覺，就連男主角汕震軒都大讚她是「超美妲己」。

阿嬌在電影《封神》中飾演妲己.（微博圖片）

不過講到妲己相信大家最難忘就是溫碧霞版本，在2001年TVB推出的《封神榜》中，她飾演的妲己非常妖豔。穿跌膊裝的她一舉一動都特別勾引人，在她身上盡見什麼叫「嫵媚」，令她有「最美妲己」之稱，亦是不少人心中最難忘的妲己。

溫碧霞飾演的妲己令網友最難忘．（影片截圖）

而內地女星范冰冰曾在2006年《封神榜之鳳鳴岐山》同2016年電影《封神傳奇》中飾演妲己。原本長相己屬豔麗型的她，再詮釋妲己的人設非常適合，事關不少網友覺得她夠女人味，特別有勾引人的Feel，在她身上見到甚麼叫嫵媚至極，所以令她有「人間妲己」之稱。

范冰冰的詮釋夠嫵媚。（網上圖片）

+ 4 + 4 + 4

2006年范冰冰推出《封神榜之鳳鳴岐山》之後，她的好姐妹林心如就在2009年拍第二輯名為《封神榜之武王伐紂》。雖然林心如都是大美人一名，不過身上卻少了一種妖豔感，不像溫碧霞﹑范冰冰有一種媚骨天成的感覺。

林心如少了妖豔感。（劇照）

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在2014年女星張馨予於電視劇《封神英雄榜》中出演妲己，本身已是大美人的她總給人一種豔麗的感覺，所以在演繹妖嬈魅惑的行為時，同角色二合為一，讓觀眾非常入戲。再加上劇中服飾誇張的因素，在視覺上塑造了較強的妖邪感覺，所以她這一版妲己亦備受網友肯定。

張馨予演妖嬈戲非常好看。（劇照）

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如果不屬豔麗型的外表，其實演起妲己來說的確難令觀眾入戲。就好似王麗坤在劇集《封神演義》中，360度總覺得她是好人，雖然在化妝技術上的確增加了妖邪感，但總是同妖妃格格不入。另外吳謹言在《夢回朝歌》中，所飾演的妲己似乎亦是同樣感覺，身上總找不到半點嫵媚feel，同妲己人設相差太遠。

王麗坤﹑吳謹言總給人感覺是大好人。（劇照）

+ 5 + 5 + 5

另外在還未播出的劇集《哪吒與楊戩》中，穎兒詮釋的妲己雖然不及范冰冰﹑溫碧霞，但她身上都有小女人的感覺。靠着裝容同服飾增加了她妖氣氣息，並不是好像王麗坤般360度看都是好人感覺。