Twins拍片提前慶祝出道20周年　阿嬌被嘲浮腫瓜子臉消失

「男生們是非 我細細聲講給你…」﹑「同學愛新鮮 戀愛大過天…」﹑「我最初面紅 現在雙眼通紅…」一首首耳熟能詳的歌曲是不是好懷念呢？不經不覺女子組合Twins在明年迎來出道20周年，近日阿嬌（鍾欣潼）就在社交網絡上貼出同阿Sa（蔡卓妍）唱歌影片作提前慶祝，不過大家的焦點又似乎集中在阿嬌的身上，事關她又好似豐腴了不少，掀起網友們討論。

Twins在明年迎來出道20周年。（影片截圖）

從阿嬌貼出的影片看，二人不約而同穿了白色系衣服，再次合體唱出經典名曲《下一站天后》。二人更在鏡頭前展示舞技，未知是否太過開心，阿Sa更笑到見牙唔見眼，隨後狀態回復正常，阿Sa就依靠阿嬌的肩膀一起合唱，合體畫面勾起不少人的童年回憶。

拍片合唱經典名曲《下一站天后》。（時尚圈外人微博圖片）

雖然歌聲動聽，但大家的焦點似乎落在阿嬌身上，身穿白色套裝的她身材明顯臃腫，而且臉上浮腫，漂亮的瓜子臉似乎消失變了圓臉，整體上給人感覺腫了一圈，特別站在阿Sa旁邊更顯得她豐腴。未知是否因為角度還是濾鏡問題才所致，不過無論如何都好她們都是屬於一個時代的回憶，不少歌迷仍然喜愛聽她們唱歌。

阿嬌被嘲笑豐腴了不少。（時尚圈外人微博圖片）