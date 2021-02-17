北川景子產後5個月復工　與瑛太《離婚活動》示範閃婚閃離

撰文： 豬豬樂園公眾號 最後更新日期： 2021-02-17 23:30

產後隨即馬不停蹄復工的北川景子，這次公佈主演即將在4月播出的新日劇《離婚活動 リコカツ》，與同樣是實力派魅力男演員永山瑛太共演一對個性完全對立，卻一拍即合閃婚，隨即再籌備離婚的夫妻，是一部喜劇。

北川景子這次將再劇中飾演在服裝雜誌裡擔任優秀編輯的水口咲。從小就在思想前衛的自由家庭中長大，是一個對自己非常坦率的女子。這樣的咲，卻在一次宿命般的相遇中認識了由永山瑛太飾演的緒原紘一。紘一是航空自衛隊組成的航空救難團的精英隊員，是在嚴格的自衛官世家中成長的孩子。

一個自由奔放一個嚴肅克己，個性完全對立的兩人，卻因為一場宿命般的邂逅而決定在零交往的情況下閃婚。在華麗的結婚儀式結束後，本該是享受幸福新婚生活的新婚夫妻，當開始共同生活後，他們也因為彼此大相逕庭的生活習慣、對追求結婚生活的價值觀，而意見分歧，釀成大爭吵。

【相關圖輯】11套必睇冬季日劇清單 綾瀨遙《天國與地獄》演殺人魔有意外驚喜：

+ 29 + 29 + 29

明明還在蜜月期，卻在彼此以口還口，毫不讓步的情況下決定離婚。然而，想離婚並沒那麼容易，在舉辦了盛大的婚禮，並接受了同事和家人的祝福，未來備受期待的他們，無論如何都無法直接公佈他們離婚決定。於是，他們開始偷偷在私底下籌備離婚…

對於永山，北川景子表示：「年輕的時候，我們曾一起共演過電視廣告，還在活動上撒過豆子，但像這樣認真合作共演這次則是第一次。我一直都很希望有天能和他對戲。」

另外，永山瑛太則說：「第一次知道《離婚活動》，從離婚開始的戀愛故事究竟會是什麼樣的故事呢？之前一直都很期待劇本。我們會有怎樣的戀愛發展呢？實在很期待。」《離婚活動》將從4月開始，每週五晚間10點開始，在TBS台播出。

【相關圖輯】《半澤直樹》遭「30歲處男」揮低排第4？2020十佳日劇戀愛劇洗版▼