北川景子產後首露面　火速收身應網民要求公開兩大秘訣

現年34歲的北川景子與歌手DAIGO結婚4年，今年9月7號宣布已生下女兒，沒想到她才生完短短近兩個月，日前就現身宣傳電影《Dr. Death之遺產-BLACK FILE-》，大騷產後靚身材，引起粉絲熱議。

北川景子2016年嫁給Daigo，今年9月7號宣布已生下女兒。（網上圖片）

日劇女王北川景子在2016年與樂團BREAKERZ主唱Daigo拉埋天窗，婚後依然持續接job拍戲，直至去年才開始減產與老公積極造人，貶下眼上個月已經順利誕了B女。

現年34歲的北川景子上個月宣布生下女兒，她沒有像其他女星般休息更長時間，未夠兩個月已經出活動宣傳新戲。（IG圖片／822keiko）

北川景子產後未夠兩個月，日前已火速現身電影《Dr. Death之遺產-BLACK FILE-》記者會，以一身黑色西裝現身，非常有型。但因為疫情的關係，她與男星綾野剛台時都要隔住透明膠板，不過無損北川景子的好心情，笑容滿面。

電影《Dr. Death之遺產-BLACK FILE-》改編自作家中山七里的犯罪懸疑小說，以安樂死為主題，北川景子與綾野剛在片中飾演刑警，二人將會有不少精彩對手戲。

故事講述北川景子與綾野剛關於調查末期病患者連環死亡的案件，過程中發現一名為病人進行安樂死的「Dr. Death的醫生」。

北川景子現身記者會，大騷產後身材，似乎已經完全收身。有影迷大讚她「美得太不科學了」，「產後氣色很好」，亦有網民表示感覺北川景子的確keep到身型，但樣貌與氣質與以往不同。

而北川景子在活動上也透露，她這個幾兩個月內，為了想快速回復產前身段，她戒掉了最愛的糖果及甜品，同時每天都會去走路，做運動鍛練鬆弛的腹部肌肉。