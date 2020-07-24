8位超有錢富二代日星　櫻井翔父做副社長、北川景子親戚是前首相

「富二代」不一定是「敗家仔」，當中也有不少憑著個人實力，在事業取得成就的精英，日本娛樂圈中的一班「富二代」偶像和演員便是好例子。有日媒分享了8位「含住金鎖匙出世」的藝人明星，他們雖然家境顯赫，卻靠自己在演藝事業闖出一片天，包括「嵐」成員櫻井翔、「三代目J Soul Brothers」成員岩田剛典、北川景子，究竟他們的家底有多驚人？

北川景子和Daigo兩夫婦都是有錢人家出身！（網上圖片）

日本娛樂圈中有不少「富二代」偶像和演員，他們有些來自「名門望族」、亦有些出身「政治世家」，即使放棄演藝事業，也不愁無錢使。有日本網站分享了8個「含住金鎖匙出世」的藝人明星，「嵐」成員櫻井翔的爸爸是官商界重量級人馬、北川景子是日本前首相的親戚？！

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同場加映：日本票選10大英文超強帥氣男星 山下智久不入圍

日本男星山下智久宣布出演HBO Asia的原創劇《The Head》，挑戰全英文台詞演出，帥氣的面孔，加上一口流利英語，真的超迷人！精通多國語言會為演員加分不少，最近就有日本網站票選「英文能力最強的帥氣男演員」，投票結果出人意表，因為山p竟然不在榜上！

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觀看完整排名及全文：日本票選10大英文超強帥氣男星 山下智久不入圍 冠軍在香港出道