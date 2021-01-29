蒼井空自爆曾酒醉遭性侵　隱瞞多年因對方身份顯赫得罪唔起？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-29 15:15

日本女星蒼井空2018年與DJ老公閃婚，婚後專心回歸家庭，2019年順利誕下一對雙胞胎囝囝。雖然她過去是知名「AV天后」，不過多年前已轉型到內地發展，升格人母後她仍繼續在演藝圈，近來她參加井上裕介的YouTube頻道錄製，驚曝自己曾被某知名大腕撿屍！

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蒼井空在井上裕介的YouTube頻道中透露，自己曾在10多年前酒醉「被執屍」，隔日醒來才發現自己躺在賓館，而身旁的男子竟是某企業大老闆（NONSTYLE井上365 ノンスタイル井上Youtube截圖 ）

蒼井空在井上裕介的YouTube頻道中透露，自己曾在10多年前酒醉「被執屍」，隔日醒來才發現自己躺在賓館，而身旁的男子竟是某企業大老闆。她在節目中偷偷告訴井上裕介這位男性的名子，井上裕介聽完當場嚇到停了好幾秒才回過神。

蒼井空解釋，因為知道說出來真的會不得了，才會一直隱瞞這件事情；她還說自己喝了酒會變得很主動像「bitch」，不喜歡開房間被人拉去；談到交往對象，她則表示沒有太多標準，純憑感覺，能滿足她的慾望就可以。

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